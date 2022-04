Filho de José Leôncio chega a fazenda e pode namorar tia de Jove em ‘Pantanal’

José Lucas do Nada (Irandhir Santos) será o próximo filho descoberto por José Leôncio (Marcos Palmeira) em “Pantanal”. Mesmo sendo o primogênito do fazendeiro, afinal ele é fruto da primeira relação sexual quando ele ainda era um garoto, o herdeiro será o terceiro a chegar na família e, logo de início, se estranha com Jove (Jesuita Barbosa).

Além de fazer o filho de Madeleine perder o posto de filho mais velho, José Lucas vai irritar o jovem fotógrafo ao se envolver com Irma (Camila Morgado), tia do rapaz, que decide passar um tempo na região.

No remake de 'Pantanal', Tadeu, Jove e José Lucas são os três filhos de José Leôncio (Reprodução)

Seguindo o roteiro original, escrito por Benedito Ruy Barbosa, José Lucas começa a namorar a irmã de Madeleine (Karine Teles) depois que ela é abandonada por Trindade (Gabriel Sater), com quem ela tem um filho. Antes de ir embora do Pantanal, ele pede ao primogênito de José Leôncio para cuidar do filho e da ex-namorada e ,desta forma, os dois começam uma história juntos.

Antes disso, José Lucas conhece Juma (Alanis Guillen) e acaba querendo se envolver com a jovem, que é a grande paixão de Jove na novela. Sem saber do envolvimento do irmão com a menina-onça, o caminhoneiro vai até a tapera e se declara para Juma e, ainda, tenta beijar a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) à força.

Em "Pantanal", Camila Morgado interpreta Irma, tia de Jove (João Miguel Júnior/Globo)

A chegada de José Lucas de Nada acontece após muitos anos sendo criado apenas pela mãe, Generosa (Giovana Cordeiro), a prostituta que tirou a virgindade de José Leôncio nos primeiros capítulos do remake da Globo. Ele apenas quer conhecer o pai e buscar um relacionamento que nunca existiu.

Jove e Zé Leôncio

Depois de um reencontro emocionante, Jove e José Leôncio vão parar de brigar. Mas, a harmonia entre pai e filho, que não convivem há 20 anos, não vai durar muito tempo. Uma nova crise vai abalar as estruturas da fazenda e José vai acabar expulsando o herdeiro de casa.

Nos próximos capítulos de “Pantanal”, Jove tentará superar as diferenças que tem com o pai, mas o fazendeiro acabará implicando mais uma vez com o jeito do herdeiro e decide ter mais uma conversa séria.

Jove (Jesuita Barbosa) e José Leôncio (Marcos Palmeira) se reencontram no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

De cabeça quente, o peão manda o filho arrumar suas malas e voltar para o Rio de Janeiro. Irritado, Jove não hesita em deixar o rancho no meio da noite e pede abrigo para Juma (Alanis Guillen).

Do outro lado, Filó (Dira Paes) tenta reverter a situação e Tibério (Guito) tenta resolver as diferenças entre o patrão e o fotógrafo, de olho em recuperar o cargo de capataz.

