Festinha no barco: Estrela de Pantanal, Bruna Linzmeyer, compartilha clicks ao lado de namorada em passeio de barco

Ah... o amor! Nesta quarta-feira (29), a atriz de Pantanal, Bruna Linzmeyer, celebrou o relacionamento ao compartilhar clicks de fotos com sua namorada Marta. Em seu Instagram, a artista mostrou ao público registros ao lado de sua namorada no elevador e no mar.

As duas pombinhas estão sorridentes nas fotos e com looks diferentes em cada uma delas. Em um dos registros no elevador, ambas aparecem usando perucas coloridas e fantasia. No mar, o casal se revela feliz, compartilhando um beijo “pra lá” de romântico.

Na legenda da foto, a atriz escreveu: “Meu barquinho, minha festinha.”

Diversos seguidores da atriz deixaram comentários elogiando o casal. Em um dos registros, uma internauta fez o seguinte comentário:

“É sobre um amor assim, sem regras, sem padrões, sem pesares, que nos ensina, que nos molda, que acrescenta… Um amor leve e ao mesmo tempo grande ao ponto de não conseguirmos segurá-lo então transborda e assim alcança o outro”, escreveu a seguidora.

O look de Linzmeyer que deu o que falar no ‘Altas Horas’

No programa global do ‘Altas Horas’ que foi ao ar no dia 16 de abril, Maísa e Bruna Linzmeyer foram as convidadas para o bate-papo com o apresentador Serginho Groisman. Uma coisa que chamou a atenção dos internautas, foram os looks usados pelas duas artistas.

Bruna Linzmeyer, que atualmente está no sucesso das nove, ‘Pantanal’, usava um top de pedrarias da Jalaconda, uma calça de cintura baixa com estampa de cobra e um tênis da Gucci. Mesmo com os acessórios e vestimentas de grife, a atriz foi assunto nas redes sociais.

Para os internautas, o look das artistas não caiu muito bem. Um dos usuários das redes sociais havia questionado se “assassinaram a moda.”

Maísa também foi muito criticada por sua escolha no palco do programa. Mesmo os fãs da apresentadora não acharam que o look foi uma boa opção.