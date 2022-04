Esta é a homenagem que Ed Sheeran fará à Rainha no Jubileu de Platina

Ed Sheeran provavelmente cantará uma versão do hino nacional da Grã-Bretanha em homenagem à Rainha. Foto: Reprodução Pinterest

O cantor Ed Sheeran fará uma importante apresentação durante a festa do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II. Ao todo serão 4 dias de eventos, começando em 2 de junho.”Será uma grande oportunidade para reunir todos”, disse a estrela pop britânica.

Ed Sheeran fará um show do lado de fora do Palácio de Buckingham no domingo, 5 de junho, no Platinum Jubilee Pageant, um grande show que trará também outras estrelas da música, cinema, esporte e artes do Reino Unido, como George Ezra, Paul McCartney, Phil Collins, Elton John, Shirley Bassey e Ricky Martin.

O Jubileu de Platina marca a celebração dos 70 anos da Rainha Elizabeth II, a monarca com mais tempo de reinado que o país já teve.

“O show será global, mas reconheço a criatividade e inovação do Reino Unido”, disse uma fonte à People. Os organizadores dizem que as imagens devem ser projetadas nas paredes do Palácio de Buckingham para que o público em geral desfrute do show. “Será um espetáculo para os olhos - tanto em público quanto na TV”, acrescentou a fonte.

De acordo com a revista People, os organizadores estão chamando o evento de “Concurso do Povo” e permanecem tímidos sobre os detalhes da apresentação de Ed Sheeran, inclusive como e se ele vai cantar uma versão do hino da Grã-Bretanha.

“Vou dizer: esperem para ver. Não queremos guardar segredos, mas estamos tentando segurar as surpresas do dia”, disse o diretor do programa, David Zolkwer, em entrevista coletiva em Londres na terça-feira, 26.

Em um comunicado, Sheeran disse: “Estou ansioso para me apresentar no The Queen’s Platinum Jubilee Pageant em junho. Estou orgulhoso de fazer parte da celebração e será uma grande oportunidade para reunir todos”.

Os eventos da celebração do Jubileu de Platina incluem também o Trooping the Color, que é o desfile anual para marcar o aniversário da Rainha, onde ela aparece na varanda do Palácio de Buckingham acompanhada dos membros da realeza. Além disso, a programação também inclui uma missa de Ação de Graças e uma Corrida de cavalos Derby em Epsom Downs.