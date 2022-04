‘Desalma’ retorna para segunda temporada com adição de Fábio Assunção ao elenco

A segunda temporada da série de suspense sobrenatural “Desalma” está prestes a estrear e dessa vez, ela traz uma adição ao elenco: o ator Fábio Assunção.

O novo ano se passa três décadas depois da primeira temporada. O ano é 2019 e a bruxa Haia (Cassia Kis) planeja vingar a morte de sua filha. Ela faz um ritual para conseguir rever Halyna (Anna Melo), que aproveita para encerrar pendências do passado.

Contudo, Haia tem um problema à frente: um antigo bruxo chamado Traian Troader (Fabio Assunção) está indo de encontro a ela, para resolver uma questão centenária.

“Estou curioso para ver como irão receber o Traian. Ele é muito profundo e não está no Sul do Brasil à toa. A série é incrível. Adorei a primeira temporada, achei bastante encorpada e crível, mesmo estando no campo metafísico”, conta o ator.

Este é o primeiro papel de Fábio Assunção em um suspense sobrenatural. “Entrar na segunda temporada é uma novidade para mim. Gostei disso também. Em geral, a entrada de uma personagem assim, de forma inesperada, provoca a trama, envolve o público. Essa é minha expectativa”, comenta.

“Desalma” retorna nesta quinta-feira (28), no Globoplay.

Estreias do Globoplay em abril

Entre as novidades próprias do Globoplay para o mês de abril, destaque para a segunda temporada da série sobrenatural “Desalma”.

Também chega ao catálogo este mês a quarta temporada de “The Handmaid’s Tale”. Vale destacar ainda “Leonardo Da Vinci”, série histórica com Freddie Highmore, estrela de outra série da plataforma, “The Good Doctor - O Bom Doutor”.

As novelas restauradas deste mês são “Caminho das Índias”, de 2009, “América”, de 2005, e a décima sexta temporada de “Malhação”, de 2009. Uma novela mexicana também entram para o catálogo com exclusividade: “Amar a Morte”, com Angelique Boyer.

