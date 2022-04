Arthur Aguiar alfineta brothers em ‘BBB: A Eliminação’

O Multishow apresentou na última quarta-feira (27) o ‘BBB: A Eliminação - O Reencontro’. Todos os participantes da edição se reuniram no estúdio e relembraram momentos importantes do “BBB 22″. O grande vencedor, Arthur Aguiar, não deixou de alfinetar os brothers.

Tudo começou quando Ana Clara Lima perguntou ao ator sobre o fato de ele ter se considerado um “jogador solo”, sem aliados no jogo.

“Eu acho que joguei bastante tempo sozinho e acho que a questão não era sobre a fala se eu estava sozinho ou não. Eram em algumas atitudes que me faziam sentir sozinho, jogando sozinho”, respondeu o ex-Rebelde em frente aos colegas.

Arthur falou ainda sobre o momento em que os colegas começaram a acreditar nele. “Eu acho que chegou um determinado momento do jogo, depois de vários paredões, em que as pessoas começaram a querer jogar mais e se abriram mais para essa possibilidade. O próprio DG [Douglas Silva] foi um, que não sabia muito como jogar e, aos poucos, foi se abrindo.”

Grande campeão

Arthur Aguiar foi o grande campeão do “BBB 22″. O ator conquistou 68,96% dos votos e se tornou o primeiro famoso a ganhar o reality show da Globo.

Arthur Aguiar levou R$ 1,5 milhão para casa Globo (Reprodução)

Como disse o apresentador Tadeu Schmidt, o famoso entrou no “Big Brother Brasil” cancelado e com o intuito de mostrar para o público que merecia uma nova chance.

Anunciado no “Big Day” junto com os demais participantes, Arthur Aguiar não entrou no reality show no primeiro dia de confinamento. Segundo um comunicado da Globo, o famoso tinha sido diagnosticado com covid-19 e ficaria mais um tempo no hotel. Linn da Quebrada e Jade Picon também ficaram afastadas da casa pelo mesmo motivo.

Já durante o programa, o marido de Maíra Cardi acabou irritando a influenciadora digital ao ser flagrado comendo muitos pães, mas a fama de “pãozinho do BBB” agradou e fez a ex-BBB entrar na brincadeira e pedir cada vez mais votos para ele ficar na casa.

Além disso, o ator foi o principal alvo de Jade, que colocou o famoso pela primeira vez no paredão com o intuito de ter uma resposta do público. A influencer, porém, não aceitou muito bem o retorno do brother, já que continuou votando nele.

Outro momento marcante do ator foi sua ida para o quarto secreto do “BBB 22″. Ele, que “saiu” com 82,80% dos votos, estava na berlinda com Eliezer, Gustavo Marsengo e Linn da Quebrada e pôde ter uma visão privilegiada dos acontecimentos durante sua ausência.