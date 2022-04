Antes dos Vingadores; Como ‘Cavaleiro da Lua’ introduz o primeiro titã da Marvel

Não é novidade que os estúdios Marvel passaram a maior parte da ‘Saga do Infinito’ construindo a maior ameaça do universo como um Titã louco, Thanos. Sua busca para coletar as seis joias do infinito veio à tona em ‘Vingadores: Guerra Infinita’, onde ele foi bem sucedido em utilizar as pedras poderosas para o reequilíbrio, exterminando metade da população do universo.

As ações do Thanos deram a ele o título de maior vilão do MCU mas, agora, a série ‘Cavaleiro da Lua’ introduziu secretamente o primeiro vilão colecionador de itens e potencialmente todo-poderoso do universo. O episódio 4 de ‘Cavaleiro da Lua’ apresentou outros deuses, como Taweret, enquanto revelou que Alexandre, o Grande, era o ex-Avatar de Ammit.

Deixando Thanos de fora do enredo, as ilimitadas possibilidades da série permitiram que fosse estabelecida questões da mitologia egípcia e alguns de seus seres poderosos.

O quarto episódio da série apresenta os sacerdotes Heka guardando a tumba de Alexandre, o Grande, onde é mencionado que eles eram feiticeiros de seu tempo. Seu nome pode secretamente confirmar a presença de Heka-Nut, um poderoso feiticeiro da Marvel Comics, que nos quadrinhos tem desejo de coletar quatro relíquias conhecidas como Pedras Angulares da Criação.

Heka-Nut acabou falhando na missão, mas se tivesse conseguido, teria poderes como Thanos para remodelar o universo. Isso o tornaria o primeiro Thanos do MCU, já que sua busca poderia ocorrer milhares de anos antes de Thanos nascer.

O ‘Cavaleiro da Lua’ também pode fornecer secretamente mais contexto para o Darkhold, o “Livro dos Pecados”. É possível também que ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ apresente o livro com destaque.

Isso pode incluir a confirmação de que é uma Pedra Angular da Criação no MCU. Ao fazer isso, a revelação desses artefatos pode ser uma forma como a Marvel substituirá as Joias do Infinito e trará seu próximo Thanos.