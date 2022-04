A verdade sobre o escândalo sexual que paira sobre a família de Kate Middleton

Pippa Middleton, irmã de Kate Middleton, viu sua imagem associada nesta semana a um escândalo sexual em sua família. Foi descoberto que seu sogro está envolvido em um caso de estupro. O caso esteve “adormecido” nos últimos anos, mas recentes acontecimentos o fizeram cair na mira da mídia britânica.

Acontece que David Matthews, pai do marido de Pippa, James Matthews, está sendo investigado pela polícia francesa por supostamente ter abusado de uma adolescente na década de 1990. No caso, a adolescente era, ninguém mais, ninguém menos, do que uma sobrinha do agressor.

David Matthews passou 48 horas detido por duas acusações de estupro por ter supostamente abusado da jovem duas vezes, uma em 1998 em Paris e outra em 1999 na exclusiva ilha de St. Barts. A informação foi revelada pelo Daily Mail.

David Matthews é um empresário de 78 anos, ex-piloto de corridas, cujo filho James se casou com a irmã da duquesa de Cambridge em 2017. Ele foi ouvido pela polícia em abril de 2018 depois de ser preso enquanto voava do Caribe para Paris.

De acordo com o Daily Mail, David Matthews nega as acusações e disse que sua acusadora “está preparando-o” para “constranger sua esposa e sua família”. O caso foi passado para um juiz para decidir se o levaria a um julgamento completo, mas se arrasta há anos como resultado de atrasos judiciais e da pandemia da Covid-19.

No começo desta semana, um porta-voz do tribunal em Paris confirmou que o caso está “em andamento”, acrescentando: “Nenhuma data de audiência foi marcada”.

Em entrevista ao Mail on Sunday, o pai da vítima disse: “A ideia de que ela está fazendo isso por compensação ou por qualquer motivo que não seja o desejo de justiça é completamente errada”.

O Mail On Sunday revelou que a vítima disse em depoimento à polícia que foi agredida sexualmente pela primeira vez quando tinha apenas 15 anos, mas que o primeiro suposto estupro ocorreu quando ela tinha 16 anos.

