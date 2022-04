Velho do Rio vai morrer antes do capítulo final de ‘Pantanal’?

Na versão original de “Pantanal”, exibida em 1990, o Velho do Rio segue defendendo a natureza até o último capítulo da novela. No entanto, com o andamento do remake da Globo, alguns fãs ficaram em dúvida se o mesmo acontecerá com o personagem vivido por Osmar Prado.

A dúvida surgiu já que Muda (Bella Campos) decide acabar com a vida do protetor. Nos próximos capítulos ela ficará sozinha na tapera, enquanto Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) estão no Rio de Janeiro, e com medo da onça, que é a reencarnação de Maria Marruá (Juliana Paes), ela seguirá com a sua vingança.

Em uma noite, Muda está na casa, quando começa a ouvir o barulho das garras da onça pintada na porta: “Minha Nossa Senhora! Ela vai entrar aqui”, dirá a moça apavorada.

Em "Pantanal", Muda (Bella Campos) atira no Velho do Rio (Osmar Prado) (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Juma Marruá vira onça e ataca estuprador no remake da novela ‘Pantanal’

Enquanto Muda tenta se proteger dentro de casa, o Velho do Rio (Osmar Prado) se aproxima da onça sedenta por vingança e tenta acalmá-la: “Calma, Maria Marruá... Acalma-te... Acalma-te. Não é tempo de vingança... É tempo de justiça. E num cabe a nós apressar o que tiver que ser”.

O pavor vai tomar conta da forasteira que pede para Maria deixá-la em paz. Sem sucesso, ela pega a espingarda e faz um disparo que atravessa a porta e atinge o Velho do Rio, que começa a gritar pedindo para Muda abrir a porta e socorrê-lo: “Abre a porta... Que eu estou morrendo”, dirá o sábio do Pantanal.

Velho do Rio (Osmar Prado) vai morrer em "Pantanal"? (Reprodução/Globo)

Mesmo ouvindo os pedidos de socorro, Muda não abre a porta e afirma que apenas de manhã verá se a mãe de Juma Marruá está morta: “Amanhã eu vou abrir a porta... E vai ter uma onça morta na soleira. E quando a Juma voltar. Se ela voltar, eu vou contar que matei a mãe dela... Que matei, duas vezes, Maria Marruá”.

LEIA TAMBÉM: ‘No Limite’ volta a ser ‘raiz’ e terá 24 anônimos; conheça os participantes