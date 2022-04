Tadeu Schmidt é ovacionado nas redes sociais por comando do ‘BBB 22′: ‘O verdadeiro campeão’

O apresentador Tadeu Schmidt entrou para a história do “BBB 22″. Em sua primeira experiência no comando do reality show da Rede Globo, ele conquistou o público com seu carisma e, na madrugada desta quarta-feira (27), recebeu uma chuva de elogios após a final. Seu nome, inclusive, foi parar nos trending topics do Twitter.

Muitos telespectadores consideraram a edição deste ano “flopada”. Mas o sucesso de Tadeu, por outro lado, parece ter sido unanimidade, tanto por seu profissionalismo como por seu jeito carinhoso e amável com todos.

Confira algumas das menções a Tadeu na rede social:

A melhor coisa que eu fiz esse ano, foi ter decidido não acompanhar o BBB, pois pelo que parece, evitei muitas dores de cabeça e surtos de raiva kkk A única coisa que acompanhei um pouco foi o Tadeu, e ele sim, que foi o verdadeiro campeão desse ano!!!✨

Bom Dia!!!☀️ pic.twitter.com/mvE0kxul8K — Paulo✨ (@PAULOC3108) April 27, 2022

O Tadeu indo abraçar os caras vei hahahah O TADEU É O MELHOR, AMOOOO! 😆😍 #bbb22 — 𝔫 𝔞 𝔱 𝔰 🦋✨ (@heeynats) April 27, 2022

quem ganhou o bbb foi o Tadeu ne? coitado merecia o prêmio por aturar essa edição flopada e insuportável — clara | AU percabeth (@aelinfeath) April 27, 2022

Gente, acabou o BBB ? Me falem que o campeão foi o Tadeu, por favor eu imploro. #BBB22 — carlos (@carlosjuniorei) April 27, 2022

Vontade de colocar o Tadeu no potinho 🤏🥺😍 #BBB22 pic.twitter.com/BSySlEeIaF — ana¹³ ✨ 🧺 🏁🦁 ㄴㄴㄱ (@_candyy13) April 27, 2022

O grande vencedor do BBB22 é o Tadeu, por aguentar esse bando de chato e por mostrar que é um amorzinho e que vamos querer p 2023 🥰 — A Futura Delegada (@afuturadelegada) April 27, 2022

o Tadeu é querido demais! — 💭 (@thinkingabout77) April 27, 2022

Famosos e ex-BBBs também usaram o Twitter para falar bem de Tadeu. Confira:

Eu admiro MUITO o Tadeu! Excelente profissional!!! — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) April 27, 2022

O vencedor é o Tadeu e acabou. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) April 27, 2022

hahahaha o Tadeu foi o grande vencedor dessa edição — caze (@Casimiro) April 27, 2022

o Tadeu que foi o verdadeiro campeão dessa edição 🤎 que ser humano incrível! — Natália Deodato 🐆 (@nataliadeodato) April 27, 2022

Um dos destaques do programa de ontem, aliás, foi quando Tadeu quebrou o protocolo e foi direto abraçar os três finalistas - Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva - no gramado da casa mais vigiada do Brasil.

A cena, claro, também ganhou destaque nas redes:

o tadeu é o ser humano mais fofo #bbb22 pic.twitter.com/Ku2GPF396O — cris dias (@crisayonara) April 27, 2022

Arthur Aguiar campeão

Arthur Aguiar foi o grande campeão do “BBB 22″. O ator conquistou 68,96% dos votos e se tornou o primeiro famoso a ganhar o reality show da Globo.

Como disse Tadeu Schmidt, o famoso entrou no “Big Brother Brasil” cancelado e com o intuito de mostrar para o público que merecia uma nova chance.

Anunciado no “Big Day” junto com os demais participantes, Arthur Aguiar não entrou no reality show no primeiro dia de confinamento. Segundo um comunicado da Globo, o famoso tinha sido diagnosticado com covid-19 e ficaria mais um tempo no hotel. Linn da Quebrada e Jade Picon também ficaram afastadas da casa pelo mesmo motivo.

Já durante o programa, o marido de Maíra Cardi acabou irritando a influenciadora digital ao ser flagrado comendo muitos pães, mas a fama de “pãozinho do BBB” agradou e fez a ex-BBB entrar na brincadeira e pedir cada vez mais votos para ele ficar na casa.

Além disso, o ator foi o principal alvo de Jade, que colocou o famoso pela primeira vez no paredão com o intuito de ter uma resposta do público. A influencer, porém, não aceitou muito bem o retorno do brother, já que continuou votando nele.

Outro momento marcante do ator foi sua ida para o quarto secreto do “BBB 22″. Ele, que “saiu” com 82,80% dos votos, estava na berlinda com Eliezer, Gustavo Marsengo e Linn da Quebrada e pôde ter uma visão privilegiada dos acontecimentos durante sua ausência.

LEIA TAMBÉM: Rodrigo Mussi ganha homenagem na final do ‘BBB 22′; veja as reações na web