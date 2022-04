Sessão da Tarde: Por papel em ‘A Morte e Vida de Charlie’, Zac Efron desistiu do remake de ‘Footloose’

E se o filme “A Morte e Vida de Charlie” fosse protagonizado por outro ator? Essa não é uma possibilidade tão distante assim: antes de assumir o papel, o ator Zac Efron já estava cotado para interpretar outro personagem, em um remake de um clássico hollywoodiano gravado na mesma época.

O filme foi o escolhido pela TV Globo para a “Sessão da Tarde” desta quarta-feira (27). Ele conta a história de Charlie St. Cloud, um velejador de sucesso e universitário com um futuro promissor. Contudo, quando o irmão de Charlie morre, seus sonhos também desaparecem.

A ligação entre eles é tão forte que Charlie e Sam se encontram diariamente ao entardecer. Uma ex-colega da escola, Tess, chega para ajuda-lo a lidar com o luto. Isso faz com que Charlie tenha que decidir entre ficar preso ao passado ou deixar o amor florecer no futuro.

O drama sobrenatural de “A Morte e Vida de Charlie” foi o fator determinante para que Zac Efron optasse por seguir no projeto, deixando completamente de lado o remake “Footloose: Ritmo Contagiante”.

Na época, Efron tinha acabado de encerrar sua participação no universo de “High School Musical”, série de filmes musicais pelo qual se tornou famoso. Para o ator, protagonizar mais um musical poderia estereotipa-lo e ele “não queria que as pessoas pensassem que tudo o que ele podia fazer era cantar e dançar”, conforme declarou.

E ele se esforçou para o papel: para interpretar Charlie, Zac Efron passou por três semanas de treinamento intensivo sobre como velejar, aprendendo todas as manobras e técnicas necessárias. Ele provou ser tão hábil nisso que nenhum dublê foi necessário para ele na maioria das cenas de vela do filme.

