Rodrigo Mussi ganha homenagem na final do ‘BBB 22′; veja as reações na web

A Rede Globo prestou uma homenagem a Rodrigo Mussi na final do “BBB 22″. A edição colocou o gerente comercial no lugar de Arthur Aguiar em algumas cenas do reality show e fez com que os brothers e telespectadores imaginassem como teria sido o desenrolar do jogo caso o rapaz não tivesse sido eliminado logo na segunda semana.

O VT mostrou Rodrigo como falsamente eliminado e, em seguida, no quarto secreto em que o ex-Rebelde morou por dois dias. Os brothers caíram na risada ao ver Rodrigo sentado na cadeira de controle, usando até mesmo a jaqueta jeans emblemática de Arthur.

A edição também mostrou os participantes reagindo a um potencial retorno de Rodrigo Mussi vestido de coelho da Páscoa.

No entanto, o apresentador Tadeu Schmidt não revelou aos finalistas sobre o grave acidente de carro sofrido pelo brother no final de março.

Nas redes sociais, os usuários comentaram - e aprovaram - o vídeo de homenagem. Confira as reações:

“E se tudo tivesse acontecido ao contrário?”

Rodrigo no mundo metaverso sendo finalista!❤️ pic.twitter.com/Iqswtytfq5 — manu (@maanucoments) April 27, 2022

pra quem não entendeu foi uma homenagem ao Rodrigo e tbm uma pitada de shade pq o Arthur nunca jogou nada , o Rodrigo pensava em jogar e saiu infelizmente maaas a edição foi tudo em relembrar o bom jogador que Rodrigo seria #bbb22 pic.twitter.com/a8TXOALbB0 — hum bolo de murango (@eujeanmaciel) April 27, 2022

O tanto que eu queria ver o Rodrigo nesse quarto secreto... ele ia servir tanto pic.twitter.com/hmFthbio2f — JP 🥷🏼 (@arrobajoaopedro) April 27, 2022

O Rodrigo do multiverso KKKKKKKKK, até o Boninho sabia do potencial dele pic.twitter.com/A8eOIRstQr — Fany 🪢 | JAPRIL IS BACK (@comentsfany) April 27, 2022

O Arthur virou o Rodrigo. HAHAHAHAHAHAHAHAHA E VIROU. #BBB22 pic.twitter.com/d44UN4cZHz — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 27, 2022

Estado de saúde de Rodrigo Mussi

Segundo o último boletim divulgado na terça-feira (26) nas redes sociais, Rodrigo Mussi deve ter alta do Hospital das Clínicas, em São Paulo, ainda nesta semana.

“Rodrigo Mussi a cada dia se recupera mais, essa semana terá alta do Hospital das Clínicas e será transferido para um local específico para o seu tipo de reabilitação intensiva! Hoje se alimentou super bem, fez a fisioterapia e a cada dia está menos confuso e mais lúcido. Todo dia é uma vitória.”

Arthur campeão

Arthur Aguiar foi o grande campeão do “BBB 22″. O ator conquistou 68,96% dos votos e se tornou o primeiro famoso a ganhar o reality show da Globo.

Como disse o apresentador Tadeu Schmidt, o famoso entrou no “Big Brother Brasil” cancelado e com o intuito de mostrar para o público que merecia uma nova chance.

Anunciado no “Big Day” junto com os demais participantes, Arthur Aguiar não entrou no reality show no primeiro dia de confinamento. Segundo um comunicado da Globo, o famoso tinha sido diagnosticado com covid-19 e ficaria mais um tempo no hotel. Linn da Quebrada e Jade Picon também ficaram afastadas da casa pelo mesmo motivo.

Já durante o programa, o marido de Maíra Cardi acabou irritando a influenciadora digital ao ser flagrado comendo muitos pães, mas a fama de “pãozinho do BBB” agradou e fez a ex-BBB entrar na brincadeira e pedir cada vez mais votos para ele ficar na casa.

Além disso, o ator foi o principal alvo de Jade, que colocou o famoso pela primeira vez no paredão com o intuito de ter uma resposta do público. A influencer, porém, não aceitou muito bem o retorno do brother, já que continuou votando nele.

Outro momento marcante do ator foi sua ida para o quarto secreto do “BBB 22″. Ele, que “saiu” com 82,80% dos votos, estava na berlinda com Eliezer, Gustavo Marsengo e Linn da Quebrada e pôde ter uma visão privilegiada dos acontecimentos durante sua ausência.

