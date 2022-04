Príncipe Harry revela como a terapia o ajudou a lidar com a morte de Lady Di

Em uma recente entrevista ao podcast ‘Masters of Scale’, do cofundador do LinkedIn Reid Hoffman, o príncipe Harry falou sobre estar fazendo terapia na Califórnia e como a abordagem e também a visão das pessoas é diferente com relação ao acompanhamento psicológico no Reino Unido.

Harry disse que perder sua mãe o levou a “desligar todas as emoções nos últimos 20 anos”, e foi apenas aos 28 anos, estimulado pelo irmão mais velho, o príncipe William, que ele decidiu ver um terapeuta.

Em um momento do podcast, o apresentador Reid Hoffman disse: “Como um californiano nascido e criado, nós contaríamos piadas. É sobre construir uma conexão. Estou ciente de que essa é uma perspectiva muito californiana”.

Imediatamente, o príncipe Harry concordou com ele e disse: “Você está absolutamente certo, Reid, sobre as diferenças culturais, elas são imensas. Você fala sobre isso aqui na Califórnia, ‘Vou pedir ao meu terapeuta para ligar para o seu terapeuta.’ Enquanto no Reino Unido é como, ‘Terapeuta? Que terapeuta? Terapeutade quem? Eu não tenho um terapeuta. Não, eu definitivamente não tenho, eu nunca falei com um terapeuta’”.

“A experiência que tive é que, quando você começa a falar sobre isso, percebe que faz parte de um grande clube. Eu não posso encorajar as pessoas o suficiente para apenas conversar, porque você ficará surpreso, em primeiro lugar, com quanto apoio você recebe e, em segundo lugar, quantas pessoas estão literalmente desejando que você saia do armário”, disse Harry.

Essa não é a primeira vez que o príncipe Harry fala sobre acompanhamento psicológico de forma aberta em entrevistas.

Em sua série para a Apple TV com Oprah Winfrey, ‘The Me You Can’t See’, Harry revelou: “Eu consultei médicos. Eu consultei médicos. Eu consultei terapeutas. Eu consultei terapeutas alternativos. Eu vi todo tipo de pessoa, mas era conhecer e ser com Meghan. Eu sabia que, se não fizesse a terapia e me curasse, perderia essa mulher com quem eu poderia ver passar o resto da minha vida”.