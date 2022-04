Primavera Sound estreia em SP com Lorde, Arctic Monkeys e Björk

O festival de música Primavera Sound realiza sua primeira edição no Brasil entre outubro e novembro deste ano. E já estreia com grandes atrações internacionais: de Arctic Monkeys a Lorde, a semana do evento promete agitar os fãs de música.

São Paulo foi a cidade brasileira escolhida pelo festival que começou em Barcelona, na Espanha, e é considerado um dos maiores da Europa. Duas grandes surpresas aguardam os fãs nessa primeira edição brasileira.

A primeira delas certamente é a vinda da cantora islandesa Björk. A última vez que ela esteve no Brasil foi em 2007, para o já extinto Tim Music Festival. Já a outra grande surpresa é Gal Costa - mesmo sendo brasileira - traz uma apresentação rara de “Fa-Tal”, álbum que completou 50 anos em 2021 e marcou a cantora como voz contra a Ditadura Militar brasileira.

“Primavera Sound tinha que ser em São Paulo. É uma cidade com uma energia incrível que vive a música de uma forma que raramente vi na minha vida”, explica a diretora do Primavera Sound, Gabi Ruiz.

O palco principal do festival será no Distrito Anhembi, na zona norte de São Paulo. Segundo texto de anúncio da organização do evento, a estrutura do Anhembi “guarda muitas semelhanças com o local do festival em Barcelona, localizado no Parc del Fòrum”.

Os cinco primeiros dias de festival serão dedicados a shows espalhados pela capital paulista, em espaços como Cine Joia e Audio. Já os dois últimos se concentrarão no Distrito Anhembi.

Confira o line-up completo:

O Primavera Sound acontece de 31 de outubro a 6 de novembro. Os ingressos estão a venda no site da Eventim. O terceiro lote, com entradas ainda disponíveis, tem ingressos que variam entre R$ 490 a R$ 1720.

