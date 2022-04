Paolla Oliveira faz homenagem a Diogo Nogueira: ‘celebrar sua vida é uma alegria’

Após comemorar a vitória da Grande Rio no Carnaval deste ano, a atriz Paolla Oliveira teve mais uma celebração para esta terça-feira (26): o aniversário de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira.

“Moço bonito, feliz aniversário. Nesse dias de tantas comemorações, celebrar a sua vida é uma alegria. A vida é uma arte! Que todo dia você aprenda a dançar essa arte, cantar novas poesias, se permitir encantar com o desconhecido. Sou muito feliz e grata por esse encontro! Feliz vida. Te amo”, declarou a famosa.

A declaração veio acompanhada de uma série de fotos românticas, postadas na conta oficial de Paolla, de diversos momentos do casal. Eles estão juntos desde o ano passado, mas assumiram o relacionamento publicamente apenas em julho do ano passado. Diogo completou 41 anos.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Nas últimas semanas, vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

