‘Pantanal’: Renato Góes afirma que José Leôncio homenageou Domingos Montagner

Renato Góes se prepara para um novo personagem, mas com “Pantanal” ganhando cada vez mais força no horário nobre da Globo, o ator participou do “Encontro de Gerações” para falar sobre José Leôncio, seu personagem na primeira fase do remake.

Ao lado de Paulo Gorgulho, que interpretou o personagem na primeira versão da novela rural e também uma participação especial no remake, o famoso ficou emocionado ao revelar que o personagem foi uma homenagem ao ator Domingo Montagner, que faleceu em 2016, durante as gravações da novela “Velho Chico”.

“Eu não fiz um minuto deste personagem sem conseguir tirar da cabeça o Domingos Montagner. Um cara tão importante em minha trajetória e que, para mim, tinha toda a energia deste personagem”, contou o famoso, que era amigo de Domingos fora dos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro.

Na novela "Velho Chico", Renato Góes e Domingos Montagner dividiram o mesmo personagem (Reprodução)

Ao ouvir a declaração de Renato Góes, Paulo Gorgulho afirmou: “Eu quero te dizer o seguinte. É óbvio que tinha que ser assim. Pode ter certeza. Não caiu na sua mão à toa. Se era para ele elevar e ele não pode levar, caiu na sua mão para você levar por ele”.

Com o fim da sua participação no remake da novela “Pantanal”, Renato já tem um novo papel para interpretar e, desta vez, será um vilão. O ator está escalado para “Mar do Sertão”, onde vive Tertulinho.

Na trama de Mario Teixeira, o pernambucano será casado com a protagonista Candoca (Isadora Cruz) durante a segunda fase do folhetim. Mas, o vilão também fará parte de um triângulo amoroso entre a esposa e Zé Paulino (Romulo Estrela), personagem que é dado como morto no começo da novela, mas estará vivo. Desta forma, o casamento do personagem de Renato não valerá de nada.

Paulo Gorgulho usa o mesmo figurino da versão original de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

A nova produção da Globo, que deve ser exibida no horário das 18 horas, será dividida em duas fases, sendo a primeira curta e a segunda após 10 anos do início da novela.

Com colaboração de Carol Santos, Dino Cantelli, Luciana Pessanha e Marcos Lazarini, a trama traz em seu enredo principal o acerto de contas entre os personagens de Renato Góes e Romulo Estrela, que esteve em “Verdades Secretas 2″.

