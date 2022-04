O que se pode esperar do novo Ben na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’

Com o passar dos dias, o perfil oficial de ‘The Umbrella Academy’ tem liberado as imagens promocionais da série em suas redes sociais. Com a chegada na Netflix prevista para o dia 22 de junho deste ano, a série promete trazer diversos elementos novos com a ampliação do elenco e mudanças em alguns personagens.

Nesta segunda-feira (25), o perfil oficial da série revelou os pôsteres de Ben e Diego, que agora dividem o “Número 2″ da família Hargreeves, sendo um da ‘Sparrow Academy’ e o outro da ‘Umbrella Academy’. Com o visual e uniforme diferentes, Ben assume outra postura nessa nova fase, já que o antigo e dócil personagem teve sua alma destruída na segunda temporada.

O que houve com Ben?

Após o fantasma de Ben ser destruído no final da segunda temporada de ‘The Umbrella Academy’, o personagem encerrou seu ciclo da família Hargreeves e partiu de vez. Contudo, o personagem reaparece assim que os irmãos da ‘Academia do Guarda-chuva’ retornam ao presente após evitarem mais um Apocalipse.

Ao reaparecer na mansão da família Hargreeves, os irmãos da ‘Umbrella Academy’ se deparam com outra realidade e com outros membros em seus lugares. Dentre eles, Ben está presente não mais como um fantasma, mas sim em carne e osso. Contudo, o personagem assume a numeração “2″ e não aparenta ser o mesmo “Ben do bem”.

O que podemos esperar do novo Ben?

No teaser liberado, algumas expressões faciais de Ben nos revelam que o personagem já não será tão adorável como o antigo Ben. As cicatrizes no rosto e novo penteado também mostram um personagem intimidador e mais sombrio, completamente diferente do antigo fantasma.

É de se esperar um Ben menos dócil e mais “barra pesada”, sendo totalmente o oposto do fantasma da ‘Umbrella Academy”. Apesar do embate inicial entre a família Hargreeves, ambos terão um inimigo comum e terão que lidar juntos contra a nova entidade ameaçadora.

