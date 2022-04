Novo milionário: Arthur Aguiar fala sobre o que fará com o prêmio do ‘BBB 22′

Após deixar a casa do “BBB 22″ como o grande campeão, Arthur Aguiar tem uma decisão muito importante a tomar: decidir o que fazer com o prêmio de R$ 1,5 milhão.

O ex-Rebelde confessou que ainda está certo sobre a atitude a tomar. Em entrevista ao Gshow, o ator disse que vai definir tudo em conjunto com a família.

“Eu não faço menor ideia do que vou fazer com esse prêmio, porque em nenhum momento imaginei que pudesse ganhar. Entrei realmente achando que ia sair no meu primeiro paredão”, afirmou.

Além do prêmio principal, Arthur ganhou R$ 30 mil em provas, R$ 12 mil em compras de roupas de um dos patrocinadores, R$ 60 mil em aluguel de outro patrocinador e R$ 2 mil em delivery de uma terceira marca.

Ao ator participou hoje cedo do “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga. Na ocasião, manteve o discurso inicial, afirmando que a decisão de entrar no “BBB 22″ foi tomada em conjunto e nada mais justo resolver o destino da grana também ao lado da esposa, Maíra Cardi.

E por falar em Ana Maria...

Ana Maria Braga não engoliu uma das falas do ator, cheia e personalidade, e o colocou contra a parede durante o café da manhã.

Ana Maria Braga conversou com o vencedor do 'BBB 22', Arthur Aguiar Globo (Reprodução)

Logo no início do matinal, Arthur disse que não imaginava que seria o campeão do reality show da Rede Globo. “Eu tinha certeza que eu ia ser o terceiro colocado. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu ia ganhar o programa.”

A loira, então, pontuo que não foi essa a impressão que ele passou para o público. “Olha, não parecia, não. Você parecia muito certo de suas posições”, disse, sem papas na língua. “Inclusive, quero mostrar agora o momento da sua vitória. Foi uma tensão absoluta. Mas o Tadeu tá ali, embargado com vocês”, completou, antes de mostrar o VT do anúncio.

LEIA TAMBÉM: Arthur Aguiar recebe notícia bombástica de Maíra Cardi após vencer ‘BBB 22′