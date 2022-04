Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, quebra haters ao chamá-la de ‘gostosa’

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, aproveitou o tempo livre para conversar com os seus seguidores. No stories do Instagram, o militar afirmou que estava simpático e abriria uma caixinha de perguntas para responder apenas questionamentos “legais” e acabou falando sobre os mais variados temas que envolvem a sua vida de casado.

Um seguidor aproveitou o momento relax de Lucas para saber se ele gostaria que sua esposa fosse magra. Ao ler a pergunta, o militar respondeu: “Não, esse projeto que a gente está fazendo é para buscar qualidade de vida. Para mim a Jojo está gostosa! Não mudaria nada nela! Eu gosto dela assim”.

Em seguida, ele continuou e deu detalhes sobre a vida íntima do casal: “Imagina ela mais magra. Ela vai dar trabalho, porque assim ela quer duas, três vezes por dia e todo santo dia. Não cumpriu a responsabilidade ali, ela fica p**a”, contou ele.

Jojo Todynho é casada com o oficial do exército Lucas Souza (Reprodução/Instagram)

Lucas Souza afirmou que sempre foi fã de Jojo Todynho e que antes de conhecer a famosa já tinha visto vários vídeos dela: “Vou contar uma coisa para vocês que ela vai ficar brava comigo... Antes de eu conhecer ela e quando ela ficou mais famosa, comecei a acompanhá-la na rede social, abri um site famoso que os adolescentes conhecem, e tinham uns vídeos dela. Toda hora eu homenageava ela, ela era a mulher mais homenageada”.

Outro seguidor perguntou sobre os planos de ter filhos com a funkeira: “Você tem medo de ter filhos com a Jojo porque ela é negra e você branco. Qual é a sua opinião?”.

Jojo Todynho e Lucas Souza se casam no Rio de Janeiro (Reprodução)

“Nunca tive distinção entre pessoa branca, parda ou negra, eu jamais teria medo de ter filho com a Jojo. Eu acho que seria lindo, até porque o Brasil é um país que mesclou raças, cores. Nosso filho com certeza vai ser lindo. Jamais teria medo de ter filho com ela. Até achei um absurdo essa pergunta. Esse tipo de preconceito de cor não consigo entender. Nunca diferenciei pessoas brancas e negras”, afirmou Lucas.

