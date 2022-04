‘LOL: Se Rir, Já Era!’, reality de comédia, é renovado para 2ª e 3ª temporadas

O Amazon Prime Video anunciou nesta semana a renovação de seu reality show de comédia, “LOL: Se Rir, Já Era!”. A produção, apresentada pelo ator e comediante Tom Cavalcante, já está com as temporadas dois e três garantidas.

O programa é baseado no japonês “Hitoshi Matsumoto Presents Documental” e tem a proposta de reunir dez comediantes em uma batalha em que os participantes precisam se manter sérios, enquanto outros tentam fazer seus oponentes rirem. O vencedor leva o prêmio de R$ 350 mil para doar a uma instituição beneficente.

“É com grande prazer e orgulho que anunciamos duas novas temporadas de LOL: Se Rir, Já Era! e continuar trazendo humor de qualidade de forma inovadora para nossos clientes. Foi ótimo trabalhar com Tom Cavalcante e esperamos mais risadas e diversão com ele, as novas co-hosts e os novos competidores”, disse a head de Conteúdo Original Brasileiro do Amazon Studios, Malu Miranda.

Ainda não há data definida para a estreia da segunda temporada. Além de Tom Cavalcante, uma nova co-host deverá auxiliá-lo a cada temporada.

Assista ao trailer da primeira temporada:

Estreias do Amazon Prime Video em abril

Para o mês de abril, o Amazon Prime Video incluiu mais de 100 produções em seu catálogo, entre produções originais e licenciadas.

Dentre as produções originais, destaque para a série “Um Lobo Como Eu”, que segue Gary (Josh Gad), um homem que perdeu a esposa e precisa criar e sustentar a filha sozinho. Depois de um acidente, ele conhece uma mulher chamada Maria e descobre um segredo que pode colocar tudo em risco.

Dois filmes também se sobressaem. O primeiro é “All The Old Knives”, com Chris Pine (“Mulher-Maravilha”), Thandiwe Newton (“Westworld”) e Laurence Fishburne (“Matrix”), sobre agentes da CIA.

Já o segundo é “Meia-Noite no Switchgrass”, sobre dois agentes do FBI que se encontram com um policial da Flórida e descobrem que suas investigações estão interligadas pelos mesmos crimes.

Entre as produções licenciadas, vale destacar “Cinquenta Tons de Cinza”, “Animais Noturnos”, “A Escolha Perfeita 2″, “O Quarto de Jack”, “Capitão Fantástico” e todos os filmes da franquia “007″.

Leia também: Fãs de ‘Ainda Estou Aqui’ estão todos reclamando da mesma coisa