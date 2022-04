Lançamentos da Netflix em maio: ‘Stranger Things’ e “otras cositas más”

Maio será um mês com lançamentos imperdíveis na Netflix. Isso porque, além da (esperadíssima) quarta temporada de ‘Stranger Things’, a gigante do streaming mundial trará novos episódios de ‘Marginal’, ‘Quem matou Sara?’, dentre outras séries.

Confira abaixo a lista completa de séries, filmes e documentários que entram no catálogo neste mês.

‘Stranger Things’ - Parte 1 da 4ª temporada

27 de maio

Os irmãos Duffer já avisaram: esta será uma temporada sombria. Mesclando referências ao horror dos anos 1980 com um roteiro com mais ação e bastante desafiador para nossa turma de Hawkins, a primeira parte da quarta temporada de ‘Stranger Things’ estreia dia 27 de maio. A segunda parte, entra no catálogo somente dia 1 de julho.

‘Quem matou Sara?’ - 3ª temporada

18 de maio

A temporada 3 desta série de suspense dramático espanhola vai seguir Álex Guzmán descobrindo quem matou sua irmã. A sinopse da terceira temporada nos adianta: “Quando pensávamos que sabíamos quem tinha planejado a morte de Sara, tudo muda na cena final da segunda temporada quando Nicandro menciona que não foi Marifer, mas “nós” quem a matou. Quem está por trás da verdade? Quem realmente matou Sara?”.

Séries

El Marginal - O Cara de Fora: Temporada 5 - 4/5/2022



The Circle: EUA - Temporada 4 - 4/5/2022 – Episódios semanais



O Pentavirato - 5/5/2022



O Som da Magia - 6/5/2022



Bem-vindos ao Éden - 6/5/2022



Supermães: Temporada 6 - 10/5/2022



Irmandade: Temporada 2 - 11/5/2022



Império da Ostentação: Temporada 2 - 13/5/2022



O Poder e a Lei - 13/5/2022



Quem Matou Sara? - Temporada 3 - 18/5/2022



Amor no Espectro: EUA - 18/5/2022



Love, Death & Robots: Volume 3 - 20/5/2022



Amor e Outros Dramas - 21/5/2022



Stranger Things 4, Volume 1 - 27/5/2022



Filmes

Muitos Homens Num Só - 1/5/2022



Blade Runner 2049 - 1/5/2022



Jackass 4.5 - 6/5/2022



Os Opostos Sempre Se Atraem - 6/5/2022



Thar - 6/5/2022



Divinas Divas - 9/5/2022



O Soldado que Não Existiu - 11/5/2022



As Viúvas - 12/5/2022



De Volta ao Baile - 13/5/2022



Sequestro em Cleveland - 15/5/2022



As Duas Irenes - 16/5/2022



Servo do Povo - O Filme - 17/5/2022



Elis - 25/5/2022



One Second - 22/5/2022



Documentários e Especiais