Harry diz que imprensa britânica causou “constrangimento e angústia que continuam até hoje”

A batalha judicial do príncipe Harry contra o Governo britânico continua na Justiça do Reino Unido e agora ganhou um novo capítulo. Novos documentos judiciais confirmaram que os artigos publicados pelo Mail on Sunday causaram “sérios danos à sua reputação e danos substanciais, constrangimento e angústia que continuam até hoje”. As informações foram divulgadas pela Variety.

Os novos documentos estão relacionados a um caso que Harry abriu no início deste ano contra o jornal britânico por causa de artigos publicados sobre sua luta contínua para que o governo britânico forneça segurança oficial para ele e sua família quando estiverem no Reino Unido.

Especificamente, Harry está contestando as alegações feitas pelo Mail on Sunday de que ele mentiu sobre se oferecer para pagar os custos de segurança e que relatórios enganosos como esses “manipulam e confundem a opinião pública” contra ele.

São dois processos e o primeiro é sobre a solicitação de segurança oficial da Coroa sempre que estiver no Reino Unido. Como sabemos, Meghan e Harry perderam sua equipe de segurança após a saída de ambos da Coroa, em 2020. Os dois moram atualmente nos Estados Unidos e reclamam que sua equipe pessoal é impossibilitada de trabalhar como deveria em solo britânico por questões de segurança de informação nacional.

Por esse motivo, o príncipe Harry está pedindo que a Coroa revise suas regras e autorize que ele e sua família possam contar com segurança da realeza sempre que viajarem ao país.

No processo contra o Mail On Sunday, Harry explica que os relatórios enganosos são prejudiciais porque “constituem um ataque à sua honestidade e integridade e prejudicam sua aptidão para se envolver tanto em trabalhos de caridade e filantrópicos em geral, quanto em esforços para combater a desinformação online em particular”

Esta não é a primeira vez que Harry e sua esposa, Meghan Markle, levam tablóides ao tribunal por reportagens imprecisas. Em fevereiro de 2021, Meghan ganhou um processo contra a Associate Newspapers (que publica tanto o Mail on Sunday quanto o Mail Online, depois que ela os levou ao tribunal por violar sua privacidade ao publicar uma carta manuscrita muito pessoal que ela enviou ao pai, Thomas Markle.

“Depois de dois longos anos perseguindo litígios, sou grata aos tribunais por responsabilizarem o Associated Newspapers e o Mail on Sunday por sua prática ilegal e desumanizante”, escreveu Meghan em um comunicado divulgado após a decisão.

“Essas táticas (e as de suas publicações irmãs MailOnline e Daily Mail) não são novas; na verdade, eles estão acontecendo há muito tempo sem consequências. Para esses estabelecimentos, é um jogo. Para mim e tantos outros, é a vida real, relacionamentos reais e tristeza muito real. O dano que eles fizeram e continuam a causar é profundo”, concluiu a duquesa.