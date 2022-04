Fãs de ‘Ainda Estou Aqui’ estão todos reclamando da mesma coisa

O filme “Ainda Estou Aqui”, recém-lançado pela Netflix, segue como um dos principais destaques da plataforma na última semana. Mas um detalhe está incomodando aos fãs do longa.

Aparentemente, ao escolher o filme para assistir, o público esperava acompanhar um romance leve e descontraído. Contudo, como soam as reclamações, o longa surpreende por um fator negativo: todo mundo “se acaba de chorar” após o final da história.

Queria assistir um filme de romance, e resolvi assistir “ainda estou aqui”.



Obrigada Netflix, em vez de sair fanficando uma história de amor, eu saí foi com depressão, tô destruída de tanto chorar.



Todo tempo é pouco pra dizer um “eu te amo” pra quem amamos. pic.twitter.com/3zsNfzUoC6 — Sanmi✨ (@sanmira__) April 19, 2022

Só quem assistiu esse filme vai entender o peso dessa imagem... #aindaestouaqui pic.twitter.com/U97luMrEDZ — lissa citou🔥 (@lissensata) April 19, 2022

eu assim assistindo o filme "ainda estou aqui" pic.twitter.com/sMiG7XutHs — melk (@paoz1nhu) April 20, 2022

hoje eu assisti "ainda estou aqui" e juro pra vocês, meu coração está em pedaços, e ainda sim aprendi algumas coisas com ele: é possível amar alguém com todo o seu coração e além dele.

que o destino existe e não importe quanto tempo passe, ele vai se concretizar. — menton🫐 (@rafael_menton) April 18, 2022

“Amar também é deixar ir”

- Ainda estou aqui pic.twitter.com/5NkoYvI23a — Gabriel, o bobo iludido (@Gabrielgarcezin) April 20, 2022

"ainda estou aqui" um filme que te faz chorar horrores e perceber que todo tempo é pouco — Michele (@heinzmii) April 23, 2022

"ainda estou aqui" foi o filme que acabou comigo de 15 formas diferentes pic.twitter.com/yyESXn1yVh — 𝔅𝔯𝔢𝔫𝔦𝔫 🫠 (@22h40m) April 24, 2022

pra quê fui assistir ainda estou aqui mds pic.twitter.com/hCVMgs5yUx — Jesse 🤍 (@pudinzinx) April 21, 2022

“Ainda Estou Aqui” conta a história de Tessa, uma adolescente que sobrevive a um acidente de carro que tirou a vida do namorado, mas acredita que ele está tentando se reconectar com ela do além do túmulo.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

Leia também: Maria Flor e Fê Paes Leme estrelam comédia ‘Quatro Amigas Numa Fria’; assista ao trailer