Este é o detalhe da 2ª de ‘Bridgerton’ questionado pelos historiadores

Há pouco mais de um ano após ‘Bridgerton’ revelar os escritos de Julia Quinn nas telas, a série produzida por Shonda Rhimes chega à segunda temporada trazendo a emoção, os romances e as fofocas que a fizeram bater recordes de audiência.

Com antigos e novos personagens, a temporada 2 apresenta Jack Featherington, novo lorde Featherington que substituiu o patriarca da família após sua morte no final da primeira temporada.

Como a família Featherington era formada por mulheres, Jack, primo de Archibald, foi quem herdou o título de Lorde. Ao longo desta temporada de ‘Bridgerton’, os espectadores conhecem mais sobre o novo lorde, que aparentemente fez sua fortuna fazendo mineração na América, além de administrar os negócios.

O problema é que ‘Bridgerton’ se passa em 1813, ou seja, durante a Guerra de 1812, entre Inglaterra e Estados Unidos e outras colônias da América. Como o conflito resultou em restrições e bloqueios comerciais, é estranho que Lorde Featherington conseguisse administrar qualquer tipo de negócio de sucesso nos Estados Unidos.

Lorde Featherington já estava envolvido em um emaranhado de mentiras sobre sua riqueza e prosperidade, mas é surpreendente que ele tenha convencido a alta sociedade que estava administrando um negócio de sucesso na América.

Tanto os Estados Unidos quanto a Grã-Bretanha haviam colocado grandes restrições comerciais nos anos anteriores, incluindo, o Embargo Act de 1807 e o Non-Intercourse Act de 1810 pelos Estados Unidos e outros semelhantes pela Grã-Bretanha. Além disso, o plano de fuga para a América com Lady Featherington seria muito difícil de ser executado com as complicações de um tempo de guerra.

Os personagens da segunda temporada de ‘Bridgerton’ não deveriam ter tido dificuldades em perceber que o novo Lord Featherington era um golpista, visto que seu passado não se encaixava no cenário político da série e isso deixa uma lacuna na trama.

Não é a primeira vez que a produção de ‘Bridgerton’ ignora um elemento importante da história do mundo real ou mistura diferentes épocas.