Entenda por que Arthur Aguiar ficou emocionado com a torcida de Xuxa no ‘BBB 22’

Athur Aguiar, campeão do "BBB 22", tira foto com pão (João Cotta/Globo)

Depois de vencer o “BBB 22″, Arthur Aguiar descobriu que Xuxa Meneghel não esqueceu de seu “eterno baixinho”. Ao conversar com Rafa Kalimann, no “Bate-papo BBB”, o ator e cantor se emocionou ao saber que a rainha dos baixinhos torcia por ele.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Xuxa mostrou que conheceu Arthur quando ele tinha 10 anos, bem antes da fama. No post, a apresentadora disse: “Arthur, você é e vai ser sempre meu campeão… Tirando primeiro, segundo ou terceiro lugar, torço muito por você e não é de hoje”, afirmou a famosa.

Na época, Arthur estava no “Xuxa Park”, extinto programa da mãe de Sasha na Globo, ele estava em busca de patrocinadores para competir, já que fazia natação: “Vou chamar o Arthur, o Arthur Queiroga, ele faz natação no Grajaú Tênis Clube. O clube não paga nada pro Arthur e ele precisa de um patrocinador, ok?”, disse a loira. Em seguida, Arthur aparece ao lado, ainda criança.

No vídeo, Xuxa Meneghel chama o vencedor do “BBB 22″ de campeão: “Olha só, pessoal! Esse aqui é um super campeão. É o Arthur. Fala aí!”. Depois, Arthur exibe sua medalha em um campeonato estadual de natação, onde conquistou o quarto lugar.

Xuxa aproveitou ainda para mandar um recado para Paulo André e Douglas Silva, que também foram para a final do “BBB 22″: “PA e DG, vocês conquistaram meu coração no decorrer do programa, mas a tia Xuxa já declarou a torcida dela há anos por este baixinho. Boa sorte a vocês três e o que o público decidir vai ser lindo”.

Planos para o prêmio

Após deixar a casa do “BBB 22″ como o grande campeão, Arthur Aguiar tem uma decisão muito importante a tomar: decidir o que fazer com o prêmio de R$ 1,5 milhão.

O ex-Rebelde confessou que ainda está certo sobre a atitude a tomar. Em entrevista ao Gshow, o ator disse que vai definir tudo em conjunto com a família: “Eu não faço a menor ideia do que vou fazer com esse prêmio, porque em nenhum momento imaginei que pudesse ganhar. Entrei realmente achando que ia sair no meu primeiro paredão”, afirmou.

Arthur Aguiar é o grande vencedor do BBB 22 (Reprodução / Instagram)

Além do prêmio principal, Arthur ganhou R$ 30 mil em provas, R$ 12 mil em compras de roupas de um dos patrocinadores, R$ 60 mil em aluguel de outro patrocinador e R$ 2 mil em delivery de uma terceira marca.

