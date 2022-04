Com a morte da mãe, Sheila Mello se manifesta nas redes: “Foi só uma viagem, minha rainha”. (Reprodução/Instagram)

Nesta quarta-feira (27), o luto tomou conta de Sheila Mello com a perda de um ente querido. Em suas redes sociais, a atriz e dançarina compartilhou a notícia acompanhada de um desabafo emocionante a respeito da perda. Com a morte da mãe, a artista se pronunciou no Instagram.

Sheila Mello falou sobre a gratidão por ter sido filha de Shirley Mello, apontando-a como a mulher mais corajosa que já conheceu. A artista compartilhou registros de diversas fotos da mãe com sua filha Brenda de 9 anos, além de outros parentes.

Diversos internautas e famosos deixaram comentários de apoio à artista. O modelo e apresentador Franklin David deixou um texto de conforto à Sheila.

“Ela será eterna e estará sempre com vocês! @sheilamello você é a extensão de tudo de bom que ela é, você sempre a apresentou como uma guerreira e é exatamente assim que as vejo. Sei o que é esse momento e só posso dizer que estou aqui vibrando para que ela e todos vocês fiquem bem! Muito amor a todos vocês!”, escreveu.

Confira o relato de Sheila Mello

“Mamãe, sou tão grata por ser sua filha, obrigada pelos ensinamentos, exemplos! A mulher mais corajosa que já conheci! Você me deu o privilégio de seu último suspiro ser nos meus braços. No momento que o véu da espiritualidade se abriu, pude dizer no seu ouvido o quanto te amo e o quanto honrarei nosso sangue”, iniciou Sheila.

“Falei isso para sua mãe e agora eu refaço os votos com minhas mulheres! Não tenho dúvida da vida num outro plano! Foi só uma viagem, minha rainha. Mais tarde nos encontraremos, por enquanto, já estou vendo a vó Neve te chamando ‘pra’ dançar Genival Lacerda, imagino a alegria desse reencontro!”, continuou a artista.

“Minha rrainha, segue aí como a estrela mais brilhante cuidando dos seus anjinhos! Vou por aqui cuidando e amando os nossos!”, finalizou.