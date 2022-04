BBB 22: “Resgatei minha vontade de viver”, diz Arthur Aguiar

Arthur Aguiar é o grande vencedor do BBB 22 (Reprodução / Instagram)

O grande vencedor do Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar, revelou em entrevista com Rafa Kalimann que o reality o ajudou a resgatar a vontade de viver.

“Eu me sinto muito diferente. Eu tinha perdido a minha vontade de viver, estava sobrevivendo”, disse.

O ex-bbb disse que antes de entrar para o programa, a única coisa que lhe dava forças para continuar era sua filha, Sophia Aguiar, de 3 anos, fruto do relacionamento com Maíra Cardi.

Segundo Arthur, que entrou no BBB acreditando estar cancelado e tendo a certeza que sairia nas primeiras semanas, ao longo do programa ele foi se encontrando. “Fui resgatando minha vontade de viver. Agora, mais que nunca”, declarou.

Agora, ganhador do prêmio de R$ 1,5 milhão, ele quer aproveitar o tempo com sua família e comemorar o prêmio. “Antes, eu estava sobrevivendo, tentando buscar forças, agora eu quero mesmo viver”.

VITÓRIA EXPRESSIVA

Arthur Aguiar conquistou a edição de 2022 do BBB com uma expressiva votação favorável. Ele teve 68,96% dos votos e é o primeiro famoso a ganhar o reality da TV Globo. O segundo lugar ficou para Paulo André e Douglas Silva foi o terceiro colocado.

Antes de participar do BBB, Arthur tentou a carreira de atleta, como nadador, mas ficou famoso como ator da versão brasileira da novela mexicana Rebeldes, na Record. Na Globo, fez Malhação Sonhos, Cama de Gato e Tempos Modernos, além de uma participação especial em Zorra Total.

Na fala final do programa, o apresentador Tadeu Schmidt frisou que o ator entrou no Big Brother Brasil cancelado e com o intuito de mostrar para o público que merecia uma nova chance e após inúmeros paredões, disputas e discussões, saiu consagrado.