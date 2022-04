BBB 22: “Descontruí muitas coisas dentro de mim”, disse Douglas Silva

Ex-BBB Douglas Silva ficou em terceiro lugar no reality (Reprodução / Instagram)

Ator famoso desde criança, Douglas Silva foi o terceiro colocado do Big Brother Brasil, ficando atrás de Arthur, o vencedor e Paulo André, o segundo colocado, e abocanhou um prêmio de R$ 50 mil.

Apesar de não ter levado o grande prêmio, DG foi líder do reality por duas vezes, uma vez anjo e conquistou pelo menos R$ 200 mil em prêmios, incluindo dois carros e um ano de aluguel grátis.

Em sua declaração no último dia do programa, Douglas Silva disse que não tinha o costume de expressar suas emoções em público e que aprender a chorar e extravasar seus sentimentos.

“Descontruí muitas coisas dentro de mim, inclusive essa de não chorar. Eu vi minha mãe chorar muito pouco e acho que peguei isso dela. Lá fora, eu não me permitia chorar. Quando chorava, chorava escondido. Aqui não, me permiti chorar porque eu ficava forte. Achava que era uma fraqueza, mas não, me deixava forte”, disse o ator.

Sua trajetória ficou marcada por sua alegria e amizade com os demais brothers, mas seu jeito pacífico e brincalhão, aliados à sua recusa de encarar o reality como um jogo durante as primeiras semanas, quase o eliminaram do programa, já que preferia não se aliar a nenhum grupo e prezava pela boa convivência na casa..

Mas foi também esse jeito pacífico que o aproximou de seus principais aliados, Pedro Scooby e Paulo André, com quem criou uma forte relação de amizade que o ajudou a continuar no programa até a final.

MARINHEIRO?

O que pouca gente sabe, ou lembra, é que o ator que deu vida ao famoso “Dadinho”, em “Cidade de Deus”, tinha outro sonho como criança: servir à Marinha.

Em uma entrevista com a apresentadora Regina Casé, Douglas foi questionado sobre o que faria na vida se não seguisse a carreira de ator. “Ia continuar minha vida, escola, casa, brincadeira... Talvez servir à Marinha”, afirmou.