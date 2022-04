Arthur Aguiar recebe notícia bombástica de Maíra Cardi após vencer ‘BBB 22′

Arthur Aguiar mal deixou a casa do “BBB 22″ como o grande vencedor da edição e já foi impactado com uma notícia bombástica dada por sua esposa, Maíra Cardi. Durante o “Bate-Papo BBB”, com Rafa Kalimann, a coach de lifestyle revelou ao amado que demitiu toda a sua equipe.

“Ah! Sua equipe inteira foi despedida. Sobraram três pessoas, o resto mandei embora. Tem 50 pessoas novas, incríveis”, avisou.

O ator ficou visivelmente em choque. “Que loucura”, disse.

Para quebrar o “climão”, Rafa Kalimann tentou colocar panos quentes. “Gente, Maíra sendo Maíra”, disse, rindo.

A Maíra disse que demitiu a equipe toda do Arthur, só sobrou 3 pessoas da equipe antiga, e que agora tem 50 pessoas trabalhando pra ele, que fizeram ele campeão. O Arthur 👉🏻😯 #BBB22 #FinalBBB22 pic.twitter.com/zfPBXfmcCC — katarina Garces 🏁🏆 (@kat_prin) April 27, 2022

A esposa do vencedor aproveitou o programa da madrugada para elogiar a postura do ator durante o reality show. “Você foi incrível, trajetória incrível e sofremos muito aqui fora, 24h sem dormir pra te assistir.”

Durante o papo, Maíra revelou ainda qual foi o conselho dado ao marido: “Seja você ali, é muito intenso, se entrega, não existe regra e seja você, viva”.

Vitória de Arthur Aguiar

Arthur Aguiar foi o grande campeão do “BBB 22″. O ator conquistou 68,96% dos votos e se tornou o primeiro famoso a ganhar o reality show da Globo.

Arthur Aguiar é o grande vencedor do BBB 22 (Reprodução / Instagram)

Como disse o apresentador Tadeu Schmidt, o famoso entrou no “Big Brother Brasil” cancelado e com o intuito de mostrar para o público que merecia uma nova chance.

Anunciado no “Big Day” junto com os demais participantes, Arthur Aguiar não entrou no reality show no primeiro dia de confinamento. Segundo um comunicado da Globo, o famoso tinha sido diagnosticado com covid-19 e ficaria mais um tempo no hotel. Linn da Quebrada e Jade Picon também ficaram afastadas da casa pelo mesmo motivo.

Já durante o programa, o marido de Maíra Cardi acabou irritando a influenciadora digital ao ser flagrado comendo muitos pães, mas a fama de “pãozinho do BBB” agradou e fez a ex-BBB entrar na brincadeira e pedir cada vez mais votos para ele ficar na casa.

Além disso, o ator foi o principal alvo de Jade, que colocou o famoso pela primeira vez no paredão com o intuito de ter uma resposta do público. A influencer, porém, não aceitou muito bem o retorno do brother, já que continuou votando nele.

Outro momento marcante do ator foi sua ida para o quarto secreto do “BBB 22″. Ele, que “saiu” com 82,80% dos votos, estava na berlinda com Eliezer, Gustavo Marsengo e Linn da Quebrada e pôde ter uma visão privilegiada dos acontecimentos durante sua ausência.

