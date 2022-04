Após Bolsonaro alfinetar Deolane Bezerra por foto com Lula, a advogada não se calou; veja como a influencer rebateu o presidente

Na noite desta terça-feira (26), o presidente da República, Jair Bolsonaro, retweetou a postagem do ex-presidente Lula ao lado da advogada e influencer Deolane Bezerra. Em texto, o presidente comentou “Feitos um para o outro”, além de postar um vídeo no qual Deolane diz que gosta de advogar bandidos.

Nesse mesmo dia, Lula postou em seu Twitter um registro ao lado de Deolane Bezerra em que a famosa faz um sinal de ‘L’ com a mão. Além disso, a influencer que se declara contra o governo Bolsonaro, estava usando um terno vermelho que remete às cores do PT, partido político no qual Lula faz parte.

“Ah, Brasil. Alô mãe, venci na vida! Olha quem está aqui comigo”, diz a Deolane em um story do Instagram ao lado de Lula. Em seguida, o ex-presidente usou o bordão da influenciadora digital em tom de brincadeira “Esquece, o pai ‘tá’ estourado.”

Resposta de Deolane a Bolsonaro

Em seus stories do Instagram, a advogada não se calou e respondeu à alfinetada de Bolsonaro.

“A que ponto chegamos né? Um Presidente da República que deveria estar ocupado com mil e uma coisas está me ofendendo no Twitter e no Facebook porque eu apoio um adversário seu”, iniciou Deolane.

A advogada contou que foi procurada pela equipe de Bolsonaro alguns meses atrás, porém não aceitou a proposta feita.

“Eu tenho princípios políticos meus, mas eu não obrigo ninguém a pensar igual a mim, o voto é livre gente, graças a Deus”, disse.

“Você se elegeu em cima de fake news. Agora não venha espalhar fake news da minha profissão. Eu sou uma advogada criminalista. Eu defendo a lei. Pega a matéria completa e coloca, não fica colocando trecho ‘pra’ deixar os seus eleitores mais alienados ainda. Fiquei meio surpresa por incomodar o Presidente da República por simplesmente tirar uma foto com o seu adversário, a que ponto chegamos”, disse a advogada.