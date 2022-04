Ana Maria Braga recebe Arthur Aguiar e coloca vencedor do ‘BBB 22′ contra a parede

Ana Maria Braga conversou com o vencedor do 'BBB 22', Arthur Aguiar Globo (Reprodução)

Ana Maria Braga recebeu o vencedor do “BBB 22″, Arthur Aguiar, no “Mais Você” desta quarta-feira (27). Cheia de personalidade, a apresentadora não engoliu uma das falas do ator e o colocou contra a parede.

Logo no início do matinal, Arthur disse que não imaginava que seria o campeão do reality show da Rede Globo. “Eu tinha certeza que eu ia ser o terceiro colocado. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu ia ganhar o programa.”

A loira, então, pontuo que não foi essa a impressão que ele passou para o público. “Olha, não parecia, não. Você parecia muito certo de suas posições”, disse, sem papas na língua. “Inclusive, quero mostrar agora o momento da sua vitória. Foi uma tensão absoluta. Mas o Tadeu tá ali, embargado com vocês”, completou, antes de mostrar o VT do anúncio.

Trajetória na casa

Arthur Aguiar disse a Ana Maria que acredita ter sido coerente dentro da casa mais vigiada do Brasil e explicou como conduziu a disputa. “As pessoas me deram mais o jogo do que eu fui em busca dele. Reagi às ações e, ao longo do tempo, fui criando a minha estratégia.”

Ana Maria quis saber também sobre a relação do ex-Rebelde com Jade Picon, lembrando que, no início, os dois tinham certa proximidade. “Eu achava o discurso dela contraditório. Ela deveria ter falado comigo se ela tivesse ficado chateada. Tinha total abertura”, respondeu Arthur.

Mudança no semblante

A apresentadora do “Mais Você” fez questão de destacar a mudança de semblante de Arthur Aguiar ao longo do programa. No início, o ator se mostrou brincalhão, mas foi deixando a característica de lado, ficando cada vez mais quieto e fechado.

Arthur Aguiar fala sobre experiências na casa do 'BBB' Globo (Reprodução)

Arthur explicou que entrou na casa leve, mas que a tensão do jogo o fez mudar. “Toda segunda-feira era um dia muito tenso. O jogo da discórdia me despertava gatilhos emocionais aqui de fora. Pensei em desistir, mas não o fiz pela minha esposa e filha. Senti que estaria falhando com elas, sendo egoísta”, revelou.

“A gente gosta mais daquele seu jeito do começo”, alertou Ana Maria.

Mensagem de Xuxa

Um dos momentos mais emocionantes do programa de hoje foi a mensagem enviada por Xuxa Meneghel ao campeão do “BBB 22″. A eterna Rainha dos Baixinhos foi a responsável por patrocinar a natação na vida de Arthur quando ele era apenas um menino.

Xuxa revelou que não lembrava que aquele garotinho em seu programa, pedindo ajuda financeira, era Arthur Aguiar e que ficou feliz em rever os vídeos daquela época. “Você vai ser hoje, amanhã e sempre meu eterno baixinho campeão”, disse a apresentadora, arrancando lágrimas do ator.

