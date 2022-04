Tudo que sabemos até agora sobre ‘Além do Guarda-Roupa’, ‘dorama’ brasileiro da HBO Max

Bastidores das gravações de 'Além do Guarda-Roupa' (Foto: Alile Dara/HBO Max/Divulgação)

E se a cidade de São Paulo se tornasse um cenário para um dorama? Fãs de k-drama podem comemorar: a HBO Max anunciou que as gravações de “Além do Guarda-Roupa” já estão a todo vapor.

A série será estrelada pela atriz brasileira Sharon Blanche, descendente de coreanos. Ela interpretará Carol, uma adolescente de 17 anos, aspirante a bailarina que vive em Bom Retiro, bairro da capital paulista.

Ela prefere manter distância de tudo que a faça lembrar de suas origens, pois foi abandonada ainda na infância pelo pai - que veio da Coreia do Sul. Contudo, ela não consegue ficar longe por tanto tempo quanto gostaria: seu guarda-roupa se torna um portal mágico para o dormitório do ACT, maior grupo de k-pop do mundo. A partir deste momento, Carol vê sua casa invadida por ídolos, mudando completamente sua rotina.

“Este é nosso primeiro dorama brasileiro e acreditamos muito nesta nova produção, pois sabemos que há milhares de fãs da cultura coreana na América Latina. Contar com a participação de jovens talentos do k-pop traz ainda mais autenticidade e realidade desta cultura especial à produção”, disse o chefe de conteúdo da Warner, Tomás Yankelevich.

Além de Sharon Blanche, estão no elenco do dorama os astros coreanos Kim Woojin (Kyung), Jin Kwon (Dae-Ho), Lee Min Wook (Sang Mok) e Jae Chan (Chul Woo). Eles vieram até São Paulo para gravar as cenas da série.

Ainda não há data de lançamento para “Além do Guarda-Roupa”.

Bastidores de 'Além do Guarda-Roupa' (Foto: Alile Dara/HBO Max/Divulgação)

Estreias de abril na HBO Max

O destaque do mês vai para o novo filme do Universo Estendido DC, “The Batman”. Estrelado por Robert Pattinson e Zoë Kravitz, o longa traz uma nova história para o herói mais famoso da editora. O filme é dirigido por Matt Reeves (“Planeta dos Macacos”).

Também vale destacar o filme da editora concorrente, a Marvel, que chega a HBO Max através de um acordo com a Sony Pictures. Trata-se de “Venom: Tempo de Carnificina”, longa estrelado por Tom Hardy e que faz parte do universo do Homem-Aranha.

Tem ainda a segunda temporada de “The Flight Attendant”, série estrelada por Kaley Cuoco, conhecida por sua personagem Penny de “The Big Bang Theory”.

Leia também: Esta é a história que inspirou ‘Anatomia de um Escândalo’, nova série da Netflix