Por onde anda Michele Crispim, ex-participante do ‘MasterChef Brasil’

Michele Crispim participou do “MasterChef Brasil” em 2017 e acabou sendo a campeã da 4ª temporada do reality show gastronômico da Band. Mas, depois de cinco anos, por onde anda a cozinheira de Santa Catariana?

Aos 33 anos, Michele criou uma marca de sobremesas e voltará para a televisão em breve. A jovem assinou com a RedeTV! e vai comandar o quadro de gastronomia do novo programa matinal da emissora.

Ao lado de Alinne Prado e Eri Johnson, a campeã do “MasterChef Brasil” deixará Palhoça (SC) para aparecer diariamente no programa. Ela já gravou seu primeiro piloto com os titulares e está confirmada no “Bom dia Você”.

Michele Crispim foi campeã do "MasterChef Brasil 4" (Reprodução/Band)

Com três horas de duração, o novo programa da RedeTV! é tido como uma aposta importante para melhorar a audiência da emissora, já que vai reunir informações, entretenimento, serviços e gastronomia.

Fora da TV, Michele Crispim trocou o seu trabalho com a gestão de pessoas para trabalhar na cozinha. Segundo ela, com o prêmio do “MasterChef Brasil” (R$ 200 mil) ela pagou algumas dívidas e investiu na carreira: “Quando entrei no MasterChef, deixei família, trabalho, casa, larguei tudo e fui para São Paulo [onde o reality show é gravado]. Voltei e quitei o que devia, o resto investi”, disse ela em uma entrevista à Band.

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga surge dentro de piscina de bolinhas para cumprir promessa

Ao deixar o reality show, ela também viajou para a França, onde participou de um curso na Le Cordon Bleu. Além da TV, Michele é dona de uma marca de sobremesas e também de um restaurante, de comida saudável. Já nas redes sociais, ela posta fotos de seus pratos e mostra seu dia a dia na cozinha.

Neste ano, o “MasterChef Brasil” contará com duas edições, sendo uma com cozinheiros amadores e outra com profissionais. Como nas temporadas passadas, Ana Paula Padrão segue apresentando a atração, ao lado dos jurados Henrique Fogaça e Erick Jacquin. Helena Rizzo também volta na temporada 2022.

LEIA TAMBÉM: Novo vídeo empolga os fãs do reality show ‘MasterChef Brasil’; confira