Miley Cyrus anuncia versão deluxe de álbum, com participação de Anitta

Não faz um mês que Miley Cyrus lançou seu último álbum, “Attention: Miley Live”, mas uma versão estendida do disco já tem data para chegar aos streamings.

Na próxima sexta-feira (29), a coletânea de sucessos da cantora ganha mais seis faixas, sendo uma delas o mashup de “Mother’s Daughter” com “Boys Don’t Cry”, que Miley cantou com Anitta no palco do Lollapalooza Brasil deste ano.

A participação da brasileira era muito aguardada: dias antes do shows de Miley Cyrus no festival, vazou um vídeo nas redes sociais dela entoando alguns versos da música.

“Attention: Miley Live” reúne músicas que fizeram sucesso ao longo da carreira da artista, seja durante sua fase de estrela da Disney - como “The Climb” - ou da fase atual, mais puxada para o rock - como é o caso de “Plastic Hearts”.

Na versão deluxe do álbum, entrarão as seguintes faixas:

21. WTF Do I Know

22. Mother’s Daughter x Boys Don’t Cry (with Anitta)

23. You (Take 2)

24. Nothing Breaks Like a Heart

25. Angels Like You

26. Fly On The Wall

No novo álbum, todas as faixas ganham um nova roupagem. Além de serem cantadas ao vivo, elas ganham uma pegada mais rock, incluindo as músicas mais pop da cantora - seguindo a sonoridade que Miley vem se dedicando nos últimos anos.

“Eu perguntei para a minha audiência quais canções eles queriam me ver performar nos próximos shows e essa foi a lista que vocês criaram”, contou Miley, nas redes sociais.

“Attention: Miley Live” surgiu após os últimos shows da artista, com as músicas mais lembradas pelos seguidores dela.

