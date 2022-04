Maria Flor e Fê Paes Leme estrelam comédia ‘Quatro Amigas Numa Fria’; assista ao trailer

Quatro amigas que passaram a vida toda juntas partem do Rio de Janeiro rumo à Argentina, para uma última aventura solteiras. Essa é a premissa de “Quatro Amigas Numa Fria”, novo filme de comédia que estreia dia 19 de maio.

O filme começa com Karen convidando Daniela para uma viagem até Bariloche, na Argentina, junto com Ludmila e Josie. As quatro amigas vão comemorar a despedida de solteira de Dani.

Ao chegar ao país vizinho, tudo parece dar errado: Josie tem alergia a gelo, então precisa vestir muita roupa o tempo todo; Ludmilla não consegue dormir tanto quanto gostaria, Karen esquece de fazer as reservas do hotel, então as amigas precisam se hospedar em um chalé congelante.

No fim, a viagem de despedida de solteira se torna uma oportunidade para revelações do passado e mágoas do presente que vão alterar para sempre o futuro delas.

O quarteto é interpretado por Maria Flor (Daniela), Fernanda Paes Leme (Karen), Micheli Machado (Ludmila) e Priscila Assum (Josie). Além delas, também estão no elenco Pablo Bellini, Emanuel Aragão, Charles Paraventi, Marcelo Saback, Flávia Tapias e Robson Nunes.

Além do Rio de Janeiro, já citado no começo do texto, a cidade de Bariloche é outro destino usado como cenário no longa. Lá, lugares como Cerro Catedral, Bahía López, os hotéis Llao Llao e Tunquelén, a Rua Mitre e o Centro Cívico foram as principais locações.

O filme foi gravado em 2018. O roteiro é assinado por Paulo Cursino (”Tudo Bem No Natal Que Vem”) e Taisa Lima (”Vestido Pra Casar”). Já a direção ficou a cargo de Roberto Santucci, mesmo de comédias como “De Pernas pro Ar” e “Até Que a Sorte nos Separe”.

Assista ao trailer: