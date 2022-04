Juma Marruá vira onça e ataca estuprador no remake da novela ‘Pantanal’

Depois de descobrir toda a verdade sobre Muda (Bella Campos), Juma Marruá (Alanis Guillen), protagonista da novela “Pantanal”, vai virar onça para se defender de um homem.

Nas cenas dos próximos capítulos,a jovem vai se defender de um estuprador, que vai se identificar como um caçador de araras, que acaba ficando de olho na jovem durante uma ida ao rio. Interessado pela menina-onça, ele parte para cima dela, que está acompanhada de Muda.

Sentindo-se ameaçada, Juma acaba virando uma onça, assim como a mãe Maria Marruá (Juliana Paes) e o ataca o homem, que tem uma de suas orelhas arrancadas, já que a protagonista de “Pantanal” acaba dando uma mordida.

Em "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) terá que se defender de caçador de araras (João Miguel Júnior/Globo)

Ao perceber que o homem não é um amigo, Juma tenta levar Muda para casa: “Vamos embora pra casa, Muda!”, gritará ela. No entanto, o caçador chega cada vez mais perto e diz: “Não vou lhe fazer mal, lindeza. Nem a você, nem a ela”.

Ele consegue agarrar a Juma, mas não imagina que ela se defende a qualquer custo: “Eita oncinha danada… Fica quieta. Você vai gostar, diacho… E não adianta querer fugir, que eu vou atrás”, ameaça ele, desabotoando suas roupas.

Depois do ataque, ela surge com a boca cheia de sangue: “Estou sentindo o gosto do sangue dele na minha boca”, afirma a jovem.

Maria Marruá (Juliana Paes) e Juma (Allanis Guillen) (Globo/João Miguel Júnior)

Na cena, Muda aparecerá paralisada ao ver a amiga se transformando em onça e arrancando a orelha do homem, que vai ao Pantanal em busca de araras para traficar na cidade grande.

Quem também aparece na cena é o Velho do Rio (Osmar Prado), que ficará observando a transformação de Juma: “Ele não vai longe”, dirá o guardião do Pantanal. Em seguida, a jovem responde: “O senhor devia ter me deixado ir atrás dele. Tô sentindo o gosto do sangue dele na minha boca”.

Na conversa, ele conta que Maria Marruá, mãe da jovem, também se transformava em onça quando ficava brava e avisa: “Sua mãe também não lembrava de nada”.

Alanis Guillen vive Juma Marruá em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

A transformação de Juma Marruá em onça está prevista para ir ao ar no capítulo deste sábado (30). O remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa.

Audiência

A novela “Pantanal” continua sendo um dos principais produtos da Globo. Mas, durante o carnaval fora de época, durante o feriado de Tiradentes, a audiência do remake caiu, marcando 24 pontos na Grande São Paulo, no último sábado (23).

A queda não assusta a direção da Globo, que já prepara muitas emoções para manter a trama de Bruno Luperi na marca dos 30 pontos.

