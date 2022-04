Johnny Depp finaliza depoimento contra Amber Heard; Veja o que acontecerá a seguir

O depoimento de Johnny Depp no processo no qual acusa sua ex-mulher, a atriz Amber Heard, de difamação chegou ao fim. Após uma intensa semana de audições, a participação do ator foi encerrada no tribunal. Ele finalizou seu depoimento sendo enfático em acusar a ex de abuso doméstico.

Durante a sessão da última segunda-feira, 25, que foi o quarto dia de audiência, o júri ouviu uma gravação de áudio de uma discussão entre Depp e Heard, na qual Heard expressa frustração com a tendência de Depp de se retirar ou “separar” de seus argumentos para se acalmar.

“Como posso confiar em você que levará alguns minutos quando você fez isso no passado e desapareceu por horas?”, diz Heard na gravação.

No depoimento, Depp disse que faria isso para evitar a escalada da discussão, citando um incidente em que Heard supostamente teria cortado a ponta de seu dedo.

“Eu tentaria fugir para que nada aumentasse porque, se tivesse a chance de permitir que as coisas aumentassem, a Sra. Heard levaria isso ao extremo, o que acabou com meu dedo sendo cortado”, disse o ator. Ele alegou que durante uma briga entre os dois em 2015, Heard atirou uma garrafa de vodca nele e cortou a ponta de seu dedo.

Porém, o advogado de Amber Heard rebateu a acusação de Depp Depp, apresentando evidências de que Depp enviou mensagens de texto para seu médico pessoal, Dr. David Kipper. “Cortei meu dedo médio esquerdo como um lembrete de que eu nunca deveria cortar meu dedo novamente!!”.

Depp afirmou que disse isso de maneira brincalhona, mas não havia verdade em seu texto. “Por que eu começaria a cortar meus dedos aos 50 anos?” ele perguntou.

Na semana passada, Johnny Depp admitiu que Amber Heard foi fundamental em sua desintoxicação de opióides em 2015, mas também pintou sua ex-esposa como um potencial gatilho para uma recaída.

Quando perguntado por sua advogada Jessica Meyers como ele se sentiu nos últimos dias do casamento do casal, Depp disse que estava “sendo preso em uma parada e não sendo capaz de fazer nada além de reagir a ela gritando como uma Banshee e depois me dizendo para me acalmar. baixa.”

Em uma gravação reproduzida no tribunal, Amber Heard estava chorando e disse a Depp que ele é “tão malvado” e um “valentão”. “Você está me matando”, disse Heard a certa altura do áudio, quando Depp pediu a um assessor que levasse sua então esposa.

O que acontecerá nos próximos dias

Assim como Johnny Depp, Amber Heard vai depor no julgamento. Já tendo processado o ex-marido por $ 100 milhões de dólares em 2020, a atriz deve prestar depoimento na próxima semana.

O julgamento atual já dura cinco semanas: as audiências começaram em 11 de abril. No final do dia de ontem, 25, o tribunal ouviu Ben King, que atuou como gerente da casa de Depp e Heard no Reino Unido em 2014 e na Austrália em 2015.

O funcionário começou a detalhar os argumentos que ouviu entre o casal. Espera-se que outra testemunha se apresente remotamente via link de vídeo ainda nesta terça-feira, 26.