Fantasia de Sabrina Sato no Carnaval é aprovada por Luisa Mell

Após vencer uma maratona entre São Paulo e Rio de Janeiro, para desfilar na mesma noite por duas escolas de samba diferentes, a apresentadora Sabrina Sato se tornou um dos destaques do Carnaval deste ano.

Contudo, um detalhe chamou a atenção dos seguidores da famosa: a fantasia que Sabrina vestiu para a Gaviões da Fiel continha uma plumagem exuberante. Alguns, começaram a questionar se seriam penas extraídas de animais - e logo “chamaram a Luisa Mell”, um hábito já regular na internet para ficar de olho em casos de crueldade com animais.

“Muita gente me escreveu perguntando sobre a fantasia da Sabrina Sato, pois realmente parece pena de faisão. Mas não é! Nossa rainha deslumbrante merece nossos aplausos! Linda de verdade, sem financiar crueldade!”, escreveu a ativista animal Luisa Mell.

Em outro momento, Luisa Mell também já tinha comentado sobre os trajes de Paolla Oliveira e Iza, que fizeram uso de plumas sintéticas.

Ida para Globo

Atualmente, Sabrina Sato está no quadro de funcionários do Grupo Globo. Ela foi recebida com toda pompa pela nova casa, com direito a matéria especial no “Fantástico”, crachá e uma primeira “tarefa” simples: ela passa a ser embaixadora do Globoplay, ao lado de Juliette Freire e Paulo Vieira.

A função foi pensado estrategicamente pela Globo para convencer a ex-BBB a deixar a Record TV - mesmo quando já estava confirmada no comando do reality show “Ilha Record”.

Ela já estreou na bancada do programa “Saia Justa”, no GNT. Em breve, ainda deve ganhar um reality show no mesmo canal, “Desapegue se for Capaz”.

Na atração, os participantes terão uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada deverá ter 10 episódios, com exibição semanal.

Leia também: Entenda a inspiração da fantasia de Paolla Oliveira no Carnaval da Sapucaí