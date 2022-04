Ex-BBB Bárbara deixa Gustavo sem graça em festa de Ludmilla; entenda o ‘climão’

A festa de aniversário da cantora Ludmilla na última segunda-feira (26) deu o que falar. A esposa da artista, Brunna Gonçalves, convidou seus colegas ex-BBBs para a celebração, dentre eles Bárbara Heck, Laís Caldas e seu namorado, Gustavo Marsengo, e o clima pesou.

Ao ver o rapaz, Bárbara disparou: “Olha quem chegou, falso”, disse a ex-sister, deixando o ex-morador da casa de vidro visivelmente constrangido.

Em seguida, ela expôs uma confusão em vídeo. “Treta! É treta em tempo real. O Gustavo não segue Larissa”, disse. A própria Larissa não gostou do que foi dito. “Ele não me segue?”, perguntou, surpresa. “É hora da roupa suja ser lavada, é agora!”, disse Bárbara.

As cenas viralizaram e foram parar em diversos perfis. Confira:

As “brincadeiras” de Bárbara não pegaram nada bem, e muitos internautas criticaram a loira. “Sempre desnecessária”, “Quer aparecer já que não fez isso no BBB”, “Como sempre sem carisma” e “Ressentida” foram alguns dos comentários.

Hoje tem final do ‘BBB’

Hoje à noite acontece a grande final do “BBB 22″. Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André disputam o prêmio principal.

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André estão na final do 'BBB 22' Globo (Reprodução)

Ao todo, serão oito atrações a se apresentar no palco do programa, no jardim da casa mais vigiada do Brasil.

Os shows serão de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo e de três ex-sisters: Naiara Azevedo, Maria e Linn da Quebrada. Os telespectadores podem esperar feats inéditos.

Tadeu Schmidt também estará no gramado, comandando o programa ao lado dos três finalistas. Esta é a primeira vez na história do reality que a final é composta só por integrantes do camarote e por homens.

O último eliminado foi Eliezer, no paredão do último domingo (24), com 65,76% dos votos. Na última semana, o designer chegou a pensar que era o único lollipoper preferido do público, já que vinha escapando das berlindas. Na terça-feira (19), após a saída de Gustavo, o brother estava confiante, mesmo sendo indicado para mais um paredão, que acabou tirando Pedro Scooby da casa. Em uma conversa com Paulo André, ele levantou a possibilidade de ser um dos favoritos para vencer o “BBB 22″.

