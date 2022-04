Esta foi a ocasião que Meghan Markle irritou Kate e William profundamente

Para quem não lembra, o primeiro evento real que Meghan Markle teve protagonismo foi o lançamento da linha direta de saúde mental Shout, uma expansão da organização de saúde mental Heads Together, do príncipe William, do príncipe Harry e de Kate.

Na época, em fevereiro de 2018, a desenvoltura da duquesa de Sussex impressionou os presentes e também os membros da realeza. Mas, não há muito sobre o que se surpreender, uma vez que Meghan Markle é atriz e naturalmente já tem uma capacidade de lidar com holofotes, câmeras e plateia.

De acordo com a biógrafa e especialista em realeza Tina Brown, a confiança de Meghan Markle nesta ocasião deixou um gosto amargo na boca de William e Kate, que teriam ficado surpresos com suas fortes habilidades de falar em público.

Em seu livro ‘The Palace Papers: Inside the House of Windsor’, Tina Brown afirmou: “Harry olhou com admiração e seu irmão e Kate ficaram parados com irritação inexpressiva. Tina Brown também apontou que “quando era o momento de Kate falar, ela era surpreendentemente menos articulada, além de breve”, disse ela ao Mirror Online.

Em um ponto de seu livro, Brown também afirmou que foi informada por membros da realeza que Harry e Meghan “compartilham um vício mútuo em drama”.

Desentendimentos passados

Os desentendimentos entre Meghan Markle e Kate Middleton já foram noticiados há muito tempo. Um dos mais lembrados e explorados pelos tablóides britânicos foi a suposta briga que as duas duquesas tiveram por ocasião do casamento de Meghan, em 2018.

Os rumores divulgados na época informaram que haveria ocorrido um desentendimento entre as duas com relação à roupa das daminhas. Também foi dito que Kate Middleton saiu chorando do recinto.

Em entrevista à Oprah Winfrey, em março de 2021, Meghan Markle disse que o que aconteceu foi totalmente o contrário: que foi ela, Meghan, quem saiu chorando a discussão.