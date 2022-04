Entenda por que Jojo Todynho decidiu dar um basta na briga com MC Gui

Jojo Todynho e MC Gui nunca foram grandes amigos e, durante a participação do funkeiro no reality show “A Fazenda 13″, ela acabou arrumando briga com a família do famoso. Mas, na madrugada desta terça-feira (26), a paz entre eles foi selada.

Os dois se encontraram na festa de aniversário da cantora Ludmila e acabaram conversando sobre as brigas e decidiram que era hora de dar um basta ao conflito, que começou nas redes sociais.

“A vida, muitas vezes, nos dá a oportunidade de resolver as coisas. Pessoalmente, o cara a cara é muito importante. Pedi desculpa ao Guilherme [MC Gui], ele me pediu desculpa. Está tudo certo. Acabou essa história, acabou o hate [ódio], assunto zerado e encerrado”, disse a funkeira.

Em um vídeo postado no Twitter, Jojo Todynho disse aos fãs que está tudo resolvido e reforçou: “Está tudo de boa? Me desculpe, mais uma vez”. Segundo ela, Gui disse que estava tudo certo entre eles e que ele também pediu desculpas.

Por fim, a funkeira desejou que MC Gui tenha só coisas boas em sua vida: “Está tudo certo, então assunto encerrado. Vida que segue. Sucesso para você, sucesso na sua caminhada”, completou.

Vale lembrar que em março, MC Gui afirmou, durante uma entrevista ao programa “Hora do Chupim”, transmitido na rádio Metropolitana FM, que iria processar Jojo: “Ela me persegue e eu acho que é falta do que fazer. Quando ela casou, ela parou de falar de mim. Brincadeiras a parte, acredito que seja isso. Para você começar a cuidar da vida de alguém é que você não tem nada para fazer na sua”.

Segundo o funkeiro, o processo estava em andamento: “Deixa ela lá tranquila, que tem uns papéis lá para ela ler. Quando eu falei isso, que se ela não parasse, que eu ia começar a falar também que eu tinha algumas coisas, ela falou para conversar com ela e o assessor juridicamente. Mas eu já estava preparando também um processo contra ela desde o episódio da Disney, porque ela me difamou, me ofendeu diversas vezes, me ameaçou que se me encontrasse me dava um murro na minha cara”.

O BARRACO

A briga entre os funkeiros é antiga, mas esquentou mesmo quando Jojo Todynho, campeã da 12ª temporada do reality show “A Fazenda”, viralizou nas redes sociais ao se revoltar com o pai de MC Gui, Rogério da Silva, e chamar o artista de “cancelado”.

Rico tô pronta pra passar o chapéu pra você ❤, Mc Disney tinha que estar na minha edição, junto com a cananina queria ver vocês os demais crescer pra cima de mim 😂😂😂😂 — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) December 2, 2021

Na época, Rogério também xingou Jojo, que acabou declarando sua torcida para Rico Melquíades, que venceu o reality rural: “Jojo Todynho, um pai e uma mãe defendem o seu filho com unhas e dentes. Por favor, esquece meu filho da sua boca. Antes que eu me esqueça, vai tomar no ***”, disse o empresário.

Ao saber da publicação, a funkeira não ficou quieta e disse tudo que pensava: “Vai você, meu filho. O seu filho é cancelado e será eternamente cancelado”.

Jojo Todynho afirmou que MC Gui tinha sido convidado para participar da 12ª edição do reality rural, mas que não aceitou ao saber que a funkeira era uma das possíveis confinadas.

