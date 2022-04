Entenda por que a Globo vetou a participação dos eliminados na final do ‘BBB 22′

A TV Globo vetou a participação dos eliminados do “BBB 22″ na grande final do reality show, que acontece na noite desta terça-feira (26). A decisão tomou alguns telespectadores de surpresa.

Apenas Naiara Azevedo, Maria e Linn da Quebrada estarão presentes na festa, já que vão se apresentar em uma espécie de festival de música para celebrar o encerramento da edição. Os demais participantes já foram comunicados sobre a mudança.

A iniciativa tem um motivo: tornar o programa 101 ainda mais especial. Na ocasião, todos os participantes devem se reencontrar dentro do confinamento para “lavar a roupa suja”. A mesma dinâmica aconteceu no ano passado.

Shows da final do ‘BBB 22′

Ao todo, serão oito atrações a se apresentar no palco do programa hoje à noite, no jardim da casa mais vigiada do Brasil.

Os shows serão de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo e das três ex-sisters. Os telespectadores podem esperar feats inéditos.

Tadeu Schmidt também estará no gramado, comandando o programa ao lado dos três finalistas: Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva.

Esta é a primeira vez na história do reality que a final é composta só por integrantes do camarote e por homens.

Última eliminação

Eliezer foi eliminado do programa no paredão do último domingo (24), com 65,76% dos votos.

Na última semana, o designer chegou a pensar que era o único lollipoper preferido do público, já que vinha escapando das berlindas. Na terça-feira (19), após a saída de Gustavo, o brother estava confiante, mesmo sendo indicado para mais um paredão, que acabou tirando Pedro Scooby da casa. Em uma conversa com Paulo André, ele levantou a possibilidade de ser um dos favoritos para vencer o “BBB 22″.

Ontem, ele participou do café da manhã com Ana Maria Braga, no “Mais Você”, e contou que resolveu se inscrever para o reality por insistência de uma amiga. “Nunca me imaginei dentro de um reality show, mas ela me incentivou. Fiz a inscrição até meio de má vontade. Eram muitas informações para preencher”, lembra.

Eliezer toma café da manhã com Ana Maria Braga Globo (Reprodução)

O ex-BBB disse que só a partir do momento que sua admissão no programa foi se concretizando que ele começou a, finalmente, criar expectativas. “O negócio começou a desenrolar e aí passei a idealizar como seria. Só fui entender que aquilo era um jogo lá dentro. Achava até então que era um programa de entretenimento”, revelou.