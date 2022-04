Entenda o final de ‘Escolha ou Morra’, novo terror da Netflix

O novo filme de terror da Netflix está deixando algumas pessoas com dúvidas sobre o que realmente aconteceu. “Escolha ou Morra”, liberado recentemente pela plataforma, está entre os mais vistos desde a semana passada.

“Atrás de um prêmio em dinheiro não resgatado, dois amigos reiniciam um jogo dos anos 80 e entram em um mundo surreal de terror”, aponta a sinopse.

Os protagonistas, Kayla e Isaac, são interpretados por Iola Evans (“The 100″) e Asa Butterfield (”Sex Education”), respectivamente. Mas certamente a principal surpresa é a presença do ator Robert Englund, conhecido por interpretar o personagem Freddy Krueger.

ATENÇÃO: a partir deste ponto, contém spoilers.

Após a morte de Isaac, Kayla é convidada para o nível final. Ela é enviada para uma mansão onde Hal, a pessoa na cena de abertura do filme, morava. Kayla logo percebe que Hal ficou viciado no jogo.

O grande plano do mestre do jogo é colocar Kayla contra Hal - mas o que um sofrer é sentido pelo outro. A família dele começa a machucá-la, mas isso faz com que Hal seja o prejudicado. No fim, Kayla se afoga, finalmente matando Hal.

Na sequência, ela é anunciada a vencedora e coroada a deusa do jogo. Ela aproveita a oportunidade para convidar o traficante que deixou sua mãe viciada em drogas. Ele morre da mesma forma como matou outras pessoas, envenenado por seringas.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

