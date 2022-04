Entenda como a família Novaes descobre o desaparecimento de Jove no Pantanal

A família Novaes, composta por Irma (Camila Morgado), Madeleine (Karina Teles) e Mariana (Selma Egrei), vai descobrir que Jove (Jesuíta Barbosa) está desaparecido no Pantanal.

A notícia será dada por José Leôncio (Marcos Palmeira), que viaja para o Rio de Janeiro e encontra sua ex-esposa após 20 anos. Sem meias palavras, ele conta sobre o sumiço do filho e Madeleine se desespera e parte para cima do ex-marido, dizendo que ele quis se vingar e o culpa, aumentando ainda mais seu sofrimento.

Em "Pantanal", José Leôncio (Marcos Palmeira) decide viajar ao Rio de Janeiro (Divulgação/Globo)

José Leôncio, ainda assim, vai até o fim com o que se propôs a contar, e diz que o mais provável é que o rapaz, se for encontrado, esteja sem vida, devido a todos os perigos existentes no local. O desespero toma conta de todos na mansão.

Como já era de se esperar, o encontro do ex-casal será cheio de tensão e eles brigam ainda mais, envolvendo o relacionamento deles no passado: “Tem mágoa que a gente não esquece, Madeleine. Você tem as suas, eu as minhas. Eu só te peço que me escute. Depois, eu vou embora”, afirma o peão.

Em "Pantanal", José Leôncio (Marcos Palmeira) vai ao Rio de Janeiro contar à Madeleine (Karine Teles) sobre desaparecimento de Jove (Jesuíta Barbosa) (Divulgação/Globo)

Mas, Madeleine não escuta e ataca José Leôncio mais uma vez: “Eu não quero saber de você: eu quero saber do meu filho! Ele chegou aqui como um mensageiro da morte, para me anunciar essa desgraça”, surta.

Ao saber que a briga entre eles não levará para lugar nenhum, Irma tenta apaziguar a situação defendendo o pecuarista, mas a loira estará transtornada com a notícia do sumiço de Jove.

LEIA TAMBÉM: Atores de ‘Pantanal’ falam sobre as cenas de sexo: ‘Medo de alguém se machucar’

Madeleine (Karine Teles) surta ao saber que Jove (Jesuíta Barbosa) sumiu no Pantanal (Divulgação/Globo)

No entanto, Jove, que foi picado por uma cobra, segue sendo cuidado por Juma (Alanis Guillen). Ao lado do Velho do Rio (Osmar Prado), ela segue as orientações e conseguirá deixá-lo vivo. Enquanto isso, os homens de José Leôncio seguem procurando o filho do patrão.

O remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa.

LEIA TAMBÉM: Atriz da novela ‘Pantanal’ define gravação de cena nua como ‘libertador’