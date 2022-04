Ator compara temporada 4 de ‘Stranger Things’ à saga Harry Potter

‘Stranger Things’, a série de sucesso da Netflix, dos irmãos Matt e Ross Duffer, estreou em 2016, segue a adolescente Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, cujos incríveis super poderes psíquicos atraem os habitantes de Hawkins para descobertas e para o chamado Mundo Invertido.

A temporada 4 de ‘Stranger Things’, que estreia em maio na Netflix, se passa durante as férias de 1986, meses depois que Eleven e o clã Byers se afastaram de Hawkins. A quarta temporada deve estrear em duas partes: dia 27 de maio e 1 de julho.

Além da personagem Eleven, Stranger Things conta no elenco com Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Erica (Priah Ferguson), Max (Sadie Sink), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton). ), Steve (Joe Keery), Robin (Maya Hawke), Jim Hopper (David Harbour) e Joyce Byers (Winona Ryder).

A atmosfera nostálgica que lembra grandes clássicos dos anos 80 como ‘The Goonies’, ‘ET’ e ‘Close Encounters of the Third Kind’ garantiu o sucesso da série. Ao longo das três temporadas já lançadas, os fãs acompanham o tempo na escola dos personagens, com Nancy, Jonathan e Steve já formados na terceira temporada.

A série conta uma verdadeira história de amadurecimento de um grupo de adolescentes em crescimento enquanto eles combatem poderes de outro mundo, o que se assemelha à saga liderada pelo jovem Harry Potter.

O ator Finn Wolfhard, que faz o papel de Mike, agora com 19 anos, falou sobre a tão esperada quarta temporada em uma entrevista durante visita virtual ao set de filmagens, explicou sobre a sequência mais madura da série em comparação à Harry Potter.

“Eu acho que inerentemente fica mais sombrio a cada temporada. Também fica mais engraçado, mais assustador, mais dramático. Isso vem com todos nós crescendo e envelhecendo. Nem todos nós vamos estar com perucas com 40 anos de idade e gritando sobre Demogorgons”, disse o ator.

“Eu acho que este é um exemplo muito bom dos Duffers tratando nossos personagens como suas idades. E eu gosto de compará-lo com Harry Potter, quando filmes se tornaram mais sombrios ao longo dos anos, e é onde estamos agora na progressão, na minha opinião”, completa Wolfhard.

A temporada quatro está sendo considerada “o começo do fim” de ‘Stranger Things’, uma vez que tudo será concluído com a quinta temporada.