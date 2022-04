Apresentador do ‘No Limite’ avisa que não quer corpo mole na 6ª temporada

Fernando Fernandes apresenta a próxima edição do "No Limite" (Fábio Rocha/Globo)

Fernando Fernandes, ex-BBB e atual apresentador do reality show “No Limite”, que estreia na próxima terça-feira (03), disse que a 6ª temporada não será fácil para os 24 competidores, que serão apresentados ao público.

Em entrevista ao “Fantástico”, o atleta paralímpico disse que vai puxar o máximo do limite de cada um dos participantes: “Você só descobre o quão forte é, quando você só tem por opção ser forte”, relatou o famoso.

Durante a entrevista, Fernando Fernandes relembrou a sua trajetória na Globo e falou da transformação que passou após o acidente de carro, em 2009: “Passei por uma escolinha aqui em casa. Pelo ‘BBB’ e pelo ‘Esporte Espetacular’. Agora, eu acho que cheguei na pós graduação”.

Paula Amorim venceu a 5ª temporada do "No Limite" (Reprodução/Globo)

O apresentador do “No Limite 6″ aproveitou ainda para falar sobre o preconceito que deficientes passam na sociedade: “A sociedade criou um limite para aquele que está sentado numa cadeira de rodas. Eu falei: não, não é esse limite. Quem vai definir o limite sou eu”.

Além do novo apresentador, o “No Limite 6″ terá Ana Clara, do “BBB”, em um novo programa, que será exibido aos domingos na Globo. Nesta temporada, o reality show de sobrevivência será exibido toda terça-feira e quinta-feira, quando um será eliminado. Já aos domingos, o participante que deixou o programa vai conversar com Ana Clara no “No Limite - A Eliminação”, logo após o “Fantástico”.

Ana Clara entrevista os eliminados do "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Em algumas chamadas da Globo, o novo apresentador, que entra no lugar de André Marques, prometeu algo mais dinâmico: “Não tem amizade, nem um ajudando o outro, vai ser todo mundo lutando pelo prêmio”, afirmou o famoso.

As três primeiras temporadas aconteceram entre os anos 2000 e 2001, e a quarta edição foi em 2009, após um hiato de oito anos, e a última em 2021. Os vencedores foram Elaine de Melo (1ª temporada), Léo Rassi (2ª temporada), Rodrigo Trigueiro (3ª temporada) e Luciana Araújo (4ª temporada) e Paula Amorim (5ª temporada).

