Após deixar ‘BBB 22′, Pedro Scooby é vítima de tentativa de golpe

Pedro Scooby quase foi vítima de um golpe aplicado na internet. Há poucos dias fora do “BBB 22″, o surfista usou as redes sociais para contar que criminosos tentaram se passar por ele, enviando uma mensagem para sua mãe pelo WhatsApp.

“Tentaram dar o golpe na minha mãe, dizendo que era meu número novo. Galera, estou com o mesmo número de sempre. Se algum amigo meu ou alguém está recebendo mensagem de outro número que não seja o meu de sempre, não sou eu. Cuidado com o golpe. Infelizmente está cheio de gente ruim, querendo se aproveitar da situação”, disse Scooby em seus stories no Instagram.

Scooby postou prints da tela de celular com a mensagem do golpista e uma foto sua no perfil fake. “Oi, mãe. Armazena este contato. Será meu pessoal. O outro ficará somente para negócios, trabalho”, dizia o texto.

O ex-BBB divulgou ainda a reação da mãe, Gracinda Mota: “Pedro, é seu mesmo?”. Por cima da captura de tela, Scooby escreveu: “Triste ver como tem gente ruim no mundo”.

Eliminação no ‘BBB 22′

Pedro Scooby foi eliminado do “BBB 22″ com 55,95% dos votos na semana passada. O surfista estava competindo contra Eliezer, que obteve 42,23%, e Douglas Silva, que ficou com 1,82% dos votos.

Pedro Scooby deixa a casa do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Com a saída do brother da casa, Eliezer e Douglas Silva ficaram felizes por continuar no programa, mas Paulo André chorou e foi consolado por Arthur Aguiar e os outros colegas.

“Ele deu aula para o Brasil inteiro de como ser um ser humano”, disse Eli, Já DG lembrou do discurso de Tadeu Schmidt: “Quando o Tadeu falou: ‘Será que isso é um personagem?’. Quem falou isso mordeu a língua”.

Ao conversar com Tadeu, o atleta disse que aprendeu muito na casa: “A cada semana que falava, ia aprendendo um pouco com o discurso. Eu tenho um jeito meu assim que levo a vida, e tem coisas que não vou mudar. Foi bom para refletir, muita coisa aprendi aqui. Sempre fui avoado, viajando, três filhos e foi bom pra refletir erros, trajetória de vida e depois dentro do BBB. Foi muito especial”.

