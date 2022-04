Anitta demonstra interesse por ator de ‘Pantanal’; saiba quem é

Anitta mostrou estar interessada em um ator que vem chamando a atenção do público por sua atuação na novela “Pantanal”: Murilo Benício.

A cantora tornou público seu crush no famoso, que coleciona uma série de sucessos na telinha, ao comentou um post no Instagram de um perfil de entretenimento. “Ai, gente... é solteiro? Porque não quero ficar cobiçando bofe alheio”, escreveu.

Anitta revela que está interessada em Murilo Benício Redes sociais (Reprodução)

Vale lembrar que Anitta já havia chamado atenção recentemente ao revelar interesse por Gustavo Marsengo, ex-participante do “BBB 22″. Atualmente o ex-brother está em um relacionamento com Laís Caldas. O casal se conheceu dentro do reality show da TV Globo.

Quanto a Murilo, há boatos de que eles estaria vivendo um affair com a jornalista Cecila Malan, correspondente da emissora em Londres, na Inglaterra.

E não foi só Anitta, diga-se de passagem, que cobiçou o ator global. Nos comentários do mesmo post, muitos - ou melhor, muitas - internautas teceram elogios a Murilo Benício. “Esse @murilobeniciooficial é igual vinho! Cada ano que passa fica mais gato e talentoso... Que homem!”, “Esse homi é tudooooo” e “O ator que mais acho lindo” foram alguns deles.

Anitta e ‘BBB’

Anitta concilia a agenda corrida com um hobby: comentar o “BBB 22″. Com a eliminação de Pedro Scooby na última quinta-feira (21), a artista fez um desabafo em suas redes sociais falando sobre a saída de eu ex, bem como a de outros participantes pelos quais levantou torcida.

“Interrompendo a programação da minha vida que ‘tá’ mais corrida que as competições do P.A. pra comentar que: acabo de saber que saíram do ‘BBB’: Lina, Gustavo e agora Scooby um atrás do outro. As definições de medo das eleições foram atualizadas”, escreveu em sua conta no Twitter.

Após lamentar a saída dos participantes, Anitta disse que irá arrumar trabalhos de publicidade com suas marcas para os três.

“E eu que falei lá no início que dessa vez desse ex vocês iam gostar até o final. Que c*r*lhos que ele fez? Eu parei de assistir. Gente, e o Gustavo meu crush saiu também. E Lina minha campeã. Vou já correndo arrumar um ‘publi’ para geral com as minhas marcas. Que loucura”, finalizou a cantora.