Ana Maria Braga surge dentro de piscina de bolinhas para cumprir promessa

Ana Maria Braga começou o “Mais Você” desta terça-feira (26) de um jeito bem diferente: dentro de uma piscina de bolinhas. O motivo? O pagamento de uma promessa.

Ao receber a ex-BBB Linn da Quebrada para seu tradicional café da manhã com o eliminado no começo do mês, a apresentadora do matinal da TV Globo havia garantido que pularia com a atriz e cantora em uma piscina ou não se chamaria Ana Maria. Bom, depois de hoje, tudo indica qye podemos continuar nos referindo à loira pelo nome.

Tudo começou quando, na ocasião, a apresentadora questionou Linn da Quebrada - ou Lina - sobre o paredão falso do reality show, em que todos pensavam que Arthur Aguiar havia sido rejeitado pelo público quando, na verdade, o ator estava no quarto secreto só aguardando o momento de voltar à casa mais vigiada do Brasil e surpreender a todos.

Ana Maria quis saber o que passou pela cabeça de Lina assim que a verdade veio à tona, e a artista respondeu: “Senti medo. A gente acaba se questionando sobre a nossa força. Se o público decidiu, mas uma vez é um poder muito grande para o outro grupo”, disse a ex-sister, que lembrou da “vergonha” que ela e os colegas passaram ao comemorar o que imaginavam ser uma vitória na ocasião. “Eu nunca mais vou pular numa piscina, tô traumatizada. Não entro mais, ficou feíssimo pra minha carreira”, disse, em tom de brincadeira.

Aos risos, Ana Maria disse que Lina ainda terá muitos motivos para “pular em piscinas”, celebrando novas conquistas e exaltando os momentos de felicidade fora do reality show. “Profetiza, Ana”, pediu Lina.

No encerramento do programa”, a apresentadora soltou: “Da próxima vez que você for pular em uma piscina, eu vou estar com você. Se eu não pular junto, não me chamo Ana Maria”, disse.

Para cumprir a promessa, o jeito foi improvisar. A estrutura foi montada no estúdio do programa e contou, claro, com a presença de Lina ao lado de Ana Maria, ambas rodeadas pelas bolinhas coloridas. As duas foram retiradas da piscina no colo por funcionários da produção do programa, o que já rendeu risadas logo de cara.

Segundo café da manhã

Lina ficou para o café da manhã de hoje, mas desta vez compartilhou a mesa com Ana Maria, que já havia manifestado o desejo de tê-la próxima desde o primeiro contato.

O papo rolou solto, e o assunto “BBB”, como não poderia ser diferente, veio à tona. Lina analisou a postura dos participantes que chegaram à final - Arthur, Douglas Silva e Paulo André -, elogiando o fato de terem entendido qual era, de fato, a melhor estratégia.

Ana Maria Braga recebe Linn da Quebrada para café da manhã

“A aliança dos meninos desde o começo foi um fator determinando para que avançassem. Eles souberam deixar as rusgas para trás para que conseguissem se articular dentro do jogo”, disse a cantora, que, ao mesmo tempo, admitiu que ela e as amigas não chegaram mais longe justamente pela forma como encaravam suas relações dentro da casa.

Ana Maria também citou o câncer enfrentado por Lina aos 23 anos, assunto pouco tratado pela artista. “Foi quando eu descobri que eu era mortal. A doença me fez perceber o quanto eu quero viver e o quanto eu sou apaixonada pelo meu corpo, com todas as suas falhas.”

