Xuxa Meneghel fala sobre a final do ‘BBB 22’ e esclarece mico de Rafa Kalimann

Xuxa Meneghel nunca escondeu que, mesmo fora da Globo, continua assistindo aos programas e, às vezes, aparecendo em algumas atrações da emissora carioca. Com o fim do “BBB 22″ marcado para terça-feira (26), a ex-apresentadora da Record TV falou sobre o Top 3, que é formado por Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André.

Durante o “Bate-papo BBB”, Xuxa deu o seu palpite sobre os brothers: “A pessoa que se propõe a ir para o BBB, ela tem que saber que tem que jogar. E esses dois meninos são um baita jogadores. PA e Arthur tinham que estar na final. O terceiro [DG] eu estava na dúvida”.

Para a eterna rainha dos baixinhos, quem entra no reality show da Globo pode perder muita coisa, por isso, é preciso saber jogar: “Todo mundo que está indo aí sabe que vai ser julgado, pré-julgado. O jogo é esse, né? Então, às vezes, até quando a gente julga do outro lado, a gente pensa: ‘Será que fui muito injusto?’. Mas é o nosso trabalho do outro lado. Eu torço pra caramba, me envolvo a beça. Eu me decepciono”.

XUXA falando o Pódio dela, ARTHUR em Primeiro Lugar #ArthurCampeão #BBB22 pic.twitter.com/1diMNQ2ANi — 🧩 A L I S🔱S O N ☄️ (@Dieralisson) April 25, 2022

A famosa lembrou que o “BBB” é para jogadores reais e, ao longo da temporada, outros participantes chamaram a sua atenção: “Podia ser a Lina, podia ser o Eli ou o DG. Aquele sorriso do DG eu falava: ‘Nossa, que saudade que vai dar’”, contou ela à Rafa Kalimann.

Sobre Douglas Silva, a apresentadora ainda ressaltou: “Fiquei muito feliz do DG ter ficado porque eu gosto desse cara demais. Vontade de, quando ele sair, dizer: ‘Quer ser meu amigo?’”.

Durante a conversa com Rafa Kalimann, Xuxa mandou um recado para Tadeu Schmidt, que está apresentando sua primeira edição do “BBB”: “Gente, o que que é o Tadeu apresentando o BBB? Se vocês estiverem com ele, mandem muitos beijos. Ele é doce, carinhoso, ele se emociona, quer pegar as pessoas no colo, quer abraçar. Ele fala bonitinho, ele fala certinho”.

Xuxa com um moletom escrito VEGAN e a Rafa convidando ela pra ir comer pão de queijo na casa dela.



🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/ue6hwyBAhc — Will Costa 🎨 (@williancosta) April 25, 2022

Mas, não foram só coisas boas que aconteceram no “Bate-papo BBB”, Rafa cometeu uma gafe durante a entrevista com Xuxa Meneghel, que é sua vizinha. Ao vivo, a influenciadora digital convidou a eterna rainha dos baixinhos para comer pão de queijo em sua casa, esquecendo que ela é vegana.

“A Rafa é minha vizinha, mora perto de mim, um dia vou bater lá na sua porta para te dar um beijo”, disse Xuxa. Em seguida, Rafa declarou: “Tem pão de queijo. Isso eu garanto, todo dia” e recebeu a seguinte resposta: “Eu sou vegana, não pode ser queijo”, disse a famosa, que estava usando uma blusa com os dizeres “vegan”.

