Trump sobre príncipe Harry: “Vai voltar com o rabo entre as pernas”

O ex-presidente dos Estados Unidos e bilionário Donald Trump disse mais uma vez que o casamento de Meghan Markle e do príncipe Harry está fadado ao fracasso. Em uma recente entrevista ao Talk TV, Trump criticou o casamento dos Sussex em uma conversa com o jornalista conhecido por perseguir Meghan Markle, Piers Morgan.

Durante a entrevista, Trump disse a Piers que “não é fã de Meghan, e eu não era desde o início”. Trump disse ainda que o casamento dos dois vai “terminar mal” e que o duque de Sussex “vai voltar com o rabo entre as pernas para Londres”.

“O pobre Harry está sendo levado pela coleira. E eu acho que ele é uma vergonha. E eu acho que quando ela falou mal da Família Real, mas em particular da Rainha que você conhece, eu conheci a Rainha. Era para ser por 20 minutos”, disse Donald Trump.

O ex-presidente continuou: “Então, eu quero saber o que vai acontecer quando Harry decidir que ele já está farto de ser mandado. Ou talvez quando ela decidir que ela gosta mais de outro cara. Eu quero saber o que vai acontecer quando terminar, ok”.

Veja também: Afinal, Harry e Meghan estarão no Jubileu de Platina da Rainha? Harry responde.

O jornalista Piers Morgan então perguntou: “Você acha que isso vai acabar?”, ao que Trump respondeu: “Acredito”.

Ele acrescentou: “Eu tenho sido bom em prever coisas, como você sabe. Eu previ quase tudo. Vai acabar e vai acabar mal. E eu me pergunto se Harry vai voltar com o rabo entre as pernas para Londres quando o casamento acabar. Eu acho que ele se deixou ser levado por ela”.

A mudança para os Estados Unidos

Meghan Markle e o príncipe Harry se mudaram do Reino Unido no início de 2020, após renunciarem aos seus trabalhos como membros seniores da família real britânica. Antes, eles viveram alguns meses no Canadá, onde Meghan tem uma propriedade, e somente depois organizaram suas vidas para a mudança para os Estados Unidos.

Os dois moram no estado da Califórnia, mais precisamente na praia de Santa Bárbara. Lá, eles mantêm uma mansão e esta é a cidade de nascimento da filha caçula do casal, Lilibet Diana, que nasceu em junho de 2021.